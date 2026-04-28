Erick Elera se encuentra en el centro de la controversia tras las declaraciones de Lesly Reyna, exMiss Perú, quien expuso una experiencia que vivió durante su participación en 'El gran show', programa emitido por América Televisión. La modelo relató que los hechos ocurrieron cuando tenía 18 años, una etapa en la que recién se abría paso en la pantalla chica.

La denuncia se conoció en una entrevista, en la que la influencer describió la situación como difícil de afrontar debido a la insistencia del actor. Para ella, esta experiencia fue una de las más traumáticas que le tocó vivir durante su paso por la televisión nacional.

Lesly Reyna revela que Erick Elera la acosaba en América Televisión

Durante la conversación, Lesly Reyna recordó su paso por el programa conducido por Gisela Valcárcel y cómo, pese a la oportunidad profesional, también enfrentó momentos incómodos. Al ser consultada sobre experiencias de acoso en el medio, mencionó directamente a Erick Elera y señaló que la situación fue especialmente difícil por su edad.

“Cuando era más chiquita siento que fue un poco más traumático, cuando estaba en ‘El gran show’. Como que intentan mucho y tienes 18 años es como que la producción me ayudaba y sí, Erick Elera”, expresó la exMiss Perú, evidenciando que el comportamiento del actor generó preocupación en ese momento.

Asimismo, indicó que la producción del espacio televisivo tuvo que intervenir para protegerla, lo que demuestra que la situación no pasó desapercibida dentro del entorno laboral. La joven también resaltó que recibió apoyo y orientación para evitar acercamientos no deseados.

Lesly Reyna expone qué métodos usaba Erick Elera para comunicarse con ella

En su testimonio, Lesly Reyna brindó detalles sobre la forma en que el actor de 'Al fondo hay sitio' intentaba comunicarse con ella, pese a no haberle facilitado su número ni mostrar interés. Según explicó, consiguió su contacto por una vía desconocida y comenzó a escribirle con frecuencia.

“No sé cómo se consiguió mi número, por mensaje, por WhatsApp, se aparecía al canal, varias cosas”, relató la exMiss Perú, quien también dejó en claro que nunca respondió a esos intentos de comunicación.

Además, precisó que optó por tomar distancia ante la insistencia. “No recuerdo, nunca le respondí, cambié de número”, agregó, y señaló que esta decisión fue parte de las medidas que adoptó para evitar el contacto. También mencionó que la producción del programa llegó a intervenir directamente para impedir que el actor se le acercara, lo que refuerza la gravedad de lo ocurrido.