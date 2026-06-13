Carlos Vílchez preocupa a sus fans al compartir fotos desde una clínica tras una exitosa operación. Agradeció el apoyo de su familia y profesionales de salud en su proceso de recuperación.

Carlos Vílchez preocupa a sus fans al compartir fotos desde una clínica tras una exitosa operación. Agradeció el apoyo de su familia y profesionales de salud en su proceso de recuperación.

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Carlos Vílchez preocupó a sus miles de fans al aparecer desde una clínica. El actor y conductor de TV informó que fue sometido a una operación y aclaró que la intervención culminó con éxito. Asimismo, agradeció el apoyo recibido durante su recuperación, tanto a los profesionales de la salud como a Melva Bravo, su novia desde hace varios años.

La fotografía difundida por el propio Carlos Vílchez mostró al comediante sobre una camilla, acompañado por su médico y demás personal de salud. La imagen provocó numerosas reacciones entre los usuarios, quienes se mantuvieron atentos a cualquier información relacionada con su estado de salud.

Carlos Vílchez entra en fase de recuperación

Tras la operación, Carlos Vílchez fue llevado a su domicilio, donde inició su fase de recuperación. A través de Instagram, el compañero de Laura Huarcayo expresó su agradecimiento al equipo médico que participó en su atención, a su hijo y a su novia, Melva Bravo.

Carlos Vílchez pasa por una delicada operación.

“Muchas gracias a todos ustedes chicos de todo corazón. La atención de primera, sobretodo a mi doctor @alfredoaybar… siempre lo dije, para mí eres el mejor. La operación un éxito, ahora toca descansar y después rehabilitación”, escribió. “Gracias amor @melva_bravo que en todo momento estuviste conmigo… a mi hijo @jeancarlo.vilchez que te puedo decir mi rey, creo que te eduqué bien, te amo”, añadió.

Carlos Vílchez seguirá con su circo

Por otro lado, Carlos Vílchez indicó que espera recuperarse al 100% para estrenar la nueva temporada del Circo de las Estrellas. El presentador de televisión indicó que dará lo mejor de sí en su show 'La Carlota, Reina del pop' desde el 15 de julio en el Parque de las Leyendas, puerta 8 (Av. José de la Riva Agüero S/N, San Miguel. “Y a mis sobrinos que siguen… tienen a su Tio Vilchez para rato”, indicó.

“Ya me encuentro en casa descansando y recuperándome para dar lo mejor de mí en esta nueva temporada con el circo y el show 'La Carlota, la Reina del pop' que está diseñado para entretener a grandes y chicos; tal como lo estamos haciendo en estos últimos años”, comentó Carlos Vílchez.

Además, lo acompañará un gran elenco de artistas de diversas nacionalidades y bailarines. Las funciones van del 15 de julio hasta el 30 de agosto y las entradas se encuentran en Teleticket.

“Quiero agradecer las innumerables muestras de cariño del público y sus buenos deseos, y solo les diré: 'El circo va sí o sí; por eso me he operado y estar al ciento por ciento. Soy un loco que canta y baila; así que estaré en cada función recargado de energía”, sostuvo Carlos Vílchez, quien en el 2024 esteralizó el show 'El Genio de la lámpara' y en el 2025 'La Máscara de la Carlota'.



