Tiktoker Zully aclara distanciamiento con cantante de ‘La Bella Luz’, Óscar Junior: “Cada uno por su lado”

La popular tiktoker peruana Zully, conocida en redes como ZullyZully y con más de tres millones de seguidores en TikTok, fue vinculada sentimentalmente con Óscar Junior Custodio, heredero de la agrupación de cumbia ‘La Bella Luz’. Todo inició semanas atrás, cuando la influencer sorprendió al cantante durante su interpretación de la canción ‘Senderito de amor’. Aunque ninguno de los dos confirmó una relación sentimental, este momento fue suficiente para que sus seguidores comenzaran a especular sobre un posible romance.

Zully responde a la polémica y pide respeto en redes

Frente a la creciente atención mediática y los comentarios en redes sociales, Zully decidió pronunciarse para aclarar la situación. En una transmisión en vivo con sus seguidores, la influencer explicó que ya no mantiene ningún tipo de vínculo con Óscar Junior y pidió evitar menciones cruzadas. “Gente, creo que ya no es bueno mencionar a otras personas y tampoco me gustaría que me mencionen a mí. Cada uno por su lado, respeten los contenidos, nada de hate”, expresó, dejando en claro que desea enfocarse en sus propios proyectos y evitar malos entendidos.

Zully también hizo énfasis en que no ha promovido ningún tipo de conflicto y que la calma debe primar entre sus seguidores. “Yo no he fomentado nada. Todos estamos tranquilos. El respeto, ante todo. Todo pasa siempre por algo”, añadió, mostrando una postura madura ante la situación. Su mensaje fue recibido con opiniones divididas, pero muchos destacaron su llamado al respeto y a mantener la paz en las plataformas digitales.

Óscar Junior defiende a integrantes de La Bella Luz ante críticas

Por otro lado, el cantante Óscar Junior defendió públicamente a los integrantes de su agrupación, especialmente a las vocalistas femeninas, quienes estaban siendo blanco de críticas en redes sociales. “Si yo tengo que perder amistades y personas por defenderlos a ustedes, yo siempre los voy a defender porque ustedes son mi entorno, la gente con que yo he empezado y lo único que tengo que hacer es agradecerles. Todos somos un equipo”, afirmó, dejando clara su lealtad al grupo.

El joven líder de ‘La Bella Luz’ reafirmó su compromiso con los integrantes de la orquesta y condenó los ataques que han recibido en internet. “No me gusta que ataquen a personas de mi orquesta porque todos somos buenas personas y no hacen daño a nadie. Voy a defenderlos a capa y espada, aunque pierda amistades porque ellos son mi familia”, concluyó Óscar Junior.