Los cantantes de La Bella Luz asistieron a ‘Desvelados’ para promocionar el concierto gratuito que ofrecerán este sábado 18 de abril en Los Olivos para celebrar los 22 años de Oscar Junior, heredero de la agrupación. Tato Luna, uno de los conductores del programa nocturno de América Televisión, aprovechó la ocasión para pedirle al joven que interprete uno de sus éxitos.

“Regálanos una canción chiquitita. Me gusta a mí”, fue lo que Tato Luna le dijo a Oscar Junior. El hijo del dueño de La Bella Luz le contó que iba a interpretar ‘Senderito’, canción que justamente le valió su apelativo. “Yo sé que se la sabe toda la gente linda que está en sus casas”, respondió.

Oscar Junior sorprende cantando a capela

Debido al pedido de Tato Luna, el heredero de La Bella Luz interpretó a capela ‘Senderito’, uno de los temas más pedidos de la agrupación norteña. En tanto, Deyvis Paredes, Fernanda Urbina, Josesito y sus demás compañeros lo acompañaron con las palmas.

El video se viralizó en las redes sociales y los usuarios resaltaron la reacción de Giancarlo Granda, Tato Luna y Romina Vega, quienes, para muchos usuarios, los conductores de televisión hicieron gestos raros. Al parecer, el canto a capela del joven cumbiambero dejó más dudas que certezas.

“Pueden decir lo que quieran del chico, pero gracias a él muchos dejaron el alcohol”, “Él mismo lo dice: Por el mundo voy penando... jajaja”, “Canta en la nota lo…, lo que salga”, “El problema es que se apega mucho al micro, debe alejarse unos 50 a 60 metros”, “Él canta hermoso, es muy profesional en su voz y el que diga lo contrario, tiene toda la razón” y “Lleva el canto en las venas, solo falta que circule”; fueron algunas de los comentarios en TikTok.

La Bella Luz celebra el cumpleaños de Oscar Junior

Oscar Junior Custodio cumplió 22 años el jueves 16 de abril y la agrupación fundada por su padre no dejó que esa fecha pase desapercibida, por lo que le dejaron un emotivo mensaje. “Hoy celebramos a alguien muy especial para todos nosotros… nuestro querido ‘chinito’. No solo por el talento que entrega en cada escenario, sino por la persona que es, por su corazón y por esa esencia que lo hace único”, escribieron en Facebook.

“De parte de tu familia musical La Bella Luz, te abrazamos con el alma y te deseamos un cumpleaños lleno de amor, paz y bendiciones. Que Dios y tus ángeles sigan iluminando tu camino y acompañándote en cada paso. Que todos tus sueños se sigan cumpliendo y que nunca pierdas esa humildad y fuerza con la que vienes construyendo tu historia día a día. ¡Te queremos muchísimo!”, concluyeron en el post.

La Bella Luz dedicó un emotivo mensaje a Oscar Junior por su cumpleaños, destacando su talento y personalidad. Foto: Facebook



