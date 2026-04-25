Canal de streaming de María Pía Copello fue lanzado el 2 de febrero de 2026 bajo la producción de Peter Fajardo. | Foto: composición LR/+QTV Network

Canal de streaming de María Pía Copello fue lanzado el 2 de febrero de 2026 bajo la producción de Peter Fajardo. | Foto: composición LR/+QTV Network

Peter Fajardo no va más en +QTV Network. A través de sus redes sociales, el famoso productor peruano comunicó a sus seguidores su salida del canal de streaming liderado por María Pía Copello. Su pronunciamiento llega en medio de rumores sobre cambios internos en el proyecto tras casi tres meses de su lanzamiento, concretado el 2 de febrero de 2026.

La noticia tomó por sorpresa a figuras vinculadas al espacio digital, como Samuel Suárez. El conductor de 'Q'Bochinche', podcast que presenta junto a Ric La Torre, no ocultó lo inesperado que resultó para él el anuncio realizado por la también figura de 'Esto es guerra'.

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Peter Fajardo comunica su salida del canal de streaming de María Pía Copello

El mensaje de Peter Fajardo no dejó lugar a interpretaciones. “Debido a lo que se viene comentando en redes, me veo en la obligación de contarles que se ha cerrado un ciclo para mí y hoy me toca despedirme de +QTV Network”, manifestó, dejando en claro su deseo de despejar los rumores en torno a su nombre.

En esa línea, el productor de 36 años expresó su agradecimiento, sin mencionar a nadie en particular, destacando a todos los profesionales que forman parte del canal de streaming y apostaron por su talento. “Me voy agradecido con cada persona del equipo que confió en mí y puso el alma en este proyecto. Les deseo todo lo mejor. Un abrazo fuerte, Peter Fajardo”, sentenció.

Samuel Suárez sorprendido por anuncio de Peter Fajardo

María Pía Copello, fundadora y líder de +QTV Network, no comentó la salida de Peter Fajardo. Quien sí se pronunció fue el comunicador Samuel Suárez, quien manifestó que le tomó por sorpresa el comunicado del productor tras ser notificado al respecto por sus seguidores en redes sociales. “Nooo, jefecito supremo, nooo. Nos agarró en frío este post. Todas las ‘ratujas’ pasándome el mensaje a la Nación”, escribió el conductor de 'Q' Bochinche'.

Samuel Suárez sorprendido tras anuncio de Peter Fajardo. Foto: captura/Instagram

Fajardo, con una sólida trayectoria en televisión, dio el salto al canal de streaming de Copello en febrero de 2026. Aunque circularon rumores sobre una posible salida de 'Esto es guerra' para dedicarse de lleno al espacio digital, poco antes del lanzamiento confirmó que seguiría liderando el reality de América TV, respaldado por ProTV.



