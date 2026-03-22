Daniela Darcourt anunció su sorpresiva renuncia al podcast 'Sin + que decir', a más de un mes del estreno del proyecto en YouTube. La salsera lo comunicó en vivo, frente a María Pía Copello, dueña del canal y quien se encontraba en la mesa de conducción. La intérprete de 'Señor mentira', de 29 años, aseguró que el motivo de su decisión es priorizar su carrera musical.

“Amigos, quiero agradecerles por todas estas semanas divertidísimas. Ha sido un placer haber estado en esta mesa, fue una aventura maravillosa, pero mi carrera está avanzando, mis proyectos cada día suman más. Y después de estos dos conciertos maravillosos, creo que es ratificar que el camino continúa”, señaló la cantante, mientras Pía la escuchaba atentamente.

¿Qué dijo María Pía ante la renuncia de Daniela Darcourt?

Tras explicar en vivo Daniela Darcourt los motivos de su salida del podcast, María Pía Copello reconoció que era consciente de que esto ocurriría en cualquier momento, ya que la conducción podría interferir con la carrera artística de la salsera.

“Sabíamos que esto iba a pasar en algún momento desde que lo conversamos el día uno. Porque si en algún momento el hecho de que esto fuera diario iba a ser un impedimento para tu carrera, teníamos que dejarte volar”, señaló Pía, muy serena y agradeciéndole el tiempo que compartieron.

Frente a ello, Darcourt consideró su paso por 'Sin + que decir' como una experiencia maravillosa. “Y de hecho es difícil. He conocido mucho más de cerca a personas que ya conocía, compartir contigo, Pía, fuera de cámaras, que lo hecho antes. Pero ahora tenerte aquí como jefa ha sido una aventura maravillosa, terminar de conocer a Flor (Ortola), a Israel (Dreyfus), a Dafo (Dafonseka), a Diego (Rivera)”, finalizó.

Daniela Darcourt se muestra muy cercana a cantante venezolano de Zaperoko

Tras terminar hace meses su relación sentimental con su bailarín Waldir Felipa, parece que las puertas del amor para Daniela Darcourt han vuelto a abrirse. Recientemente, se han viralizado imágenes de la salsera en las que protagoniza un romántico momento con Juan Labarca Alarcón, cantante venezolano de la orquesta Zaperoko.

Durante una presentación, se observa al artista bajar del escenario para cantarle una canción a Darcourt, mientras ella responde a esta muestra de cariño con abrazos y bailes muy pegados. Incluso, la peruana compartió una foto en redes sociales junto al vocalista en la que lo califica como “El mejor, el mejor”, cerrando su mensaje con un emoji de corazón.