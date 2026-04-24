Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores al compartir detalles de su viaje a China, donde viene realizando negociaciones directas con empresarios para adquirir mercadería y tecnología para su marca de ropa en Perú. A través de sus redes sociales, la 'Gringa de Gamarra' mostró parte de su rutina en el continente asiático y cómo concreta acuerdos comerciales. “Un poco de chamba de hoy”, comentó en sus historias de Instagram, en el que se muestra acompañada junto con su hermano Sergio.

La empresaria, quien recientemente estuvo en España recibiendo un reconocimiento, ya lleva una semana en China enfocada en expandir su negocio. En videos compartidos en sus redes sociales, se observa cómo participa activamente en la elección de productos y negocia grandes pedidos. “Me refugio en trabajar mucho, hago deporte, cuido mi salud y confío en que Dios tiene algo grande para mí”, compartió.

Alejandra Baigorria muestra cómo negocia con empresarios chinos

Durante su recorrido por negocios en el país asiático, Alejandra Baigorria explicó el proceso detrás de la compra de mercadería a gran escala. La empresaria detalló que no se trata de adquirir productos de inmediato, sino de realizar pedidos por volumen. En uno de los clips, se aprecia cómo, tras elegir un diseño de estampado, los proveedores anotan en el suelo la cantidad solicitada para luego registrar el pedido.

“Les voy a enseñar un poquito cómo se trabaja aquí en China, en los mercados. No es que vienes y te los llevas porque tienes que pedir mucha producción. Elegimos el modelo, anotan cuántas planchas son, le toman foto… y luego se hace el pedido”, explicó la empresaria para sus seguidores.

Alejandra explica la verdadera razón de su viaje a China y reflexiona sobre el emprendimiento

Además de mostrar su trabajo, la empresaria respondió a las dudas de sus seguidoras sobre por qué decidió viajar hasta China para abastecer su negocio. “Yo he venido a ver moda y tecnología para llevarla a Perú. Las telas de algodón se compran en Perú, nadie las supera, pero las telas sintéticas con tecnología son chinas”, señaló.

Asimismo, la esposa de Said Palao aprovechó para compartir un mensaje sobre el camino del emprendimiento, reconociendo que no ha sido fácil. “Yo también perdí mucho dinero. El camino de emprender no es sencillo, pero rendirse no es una opción. La constancia, disciplina y el tiempo son claves”, expresó.