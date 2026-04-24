Ducelia Echevarría ha estado en 'Combate', 'Esto es guerra' y como conductora de 'Préndete' en Panamericana. Foto: Composición LR/Instagram.

Ducelia Echevarría ha estado en 'Combate', 'Esto es guerra' y como conductora de 'Préndete' en Panamericana. Foto: Composición LR/Instagram.

Ducelia Echevarría mostró a su nueva pareja tras dejar su vida como presentadora de televisión en Lima. La exintegrante de 'Esto es guerra' ahora vive en Pozuzo (Oxapampa), su tierra natal, junto a su padre y sus cientos de animales en su caserío, en una humilde vivienda de madera ubicada en el campo.

La modelo recibió la visita de su joven novio, quien también es natural de Pozuzo, para pasar el mayor tiempo posible juntos y ayudarla en las tareas del campo. “Un futuro bonito”, fue la dedicatoria que Ducelia le hizo a su pareja, con la que compartió una foto juntos y un collage de su nueva en la tierra que la vio nacer.

Ducelia Echevarría y su novio Brandon Yavar. Foto: Facebook.

Ducelia Echevarría comparte foto besándose con su novio

A inicios de 2025, Ducelia Echevarría confirmó que está dando una nueva oportunidad en el amor con Brandon Yabar Cielos, quien, según su cuenta de LinkedIn, se desempeña como asesor inmobiliario y manager de operaciones.

Justamente, la exchica reality de treinta y dos años compartió una fotografía junto a él en la que aparecen besándose con una vista espectacular de los campos de Pozuzo de fondo.

“Cuando uno sueña con un futuro bonito, no se queda solo con el sueño… lucha cada día por hacerlo realidad. Mi familia, mi casita, y este camino que voy construyendo paso a paso. Gracias Dios por poner en mi vida a las personas correctas en el momento perfecto”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Ducelia Echevarría muestra cómo es su nueva vida en Pozuzo

Ducelia Echevarría fue tendencia días atrás tras revelarse que decidió dejar su vida acomodada en Lima para radicar en Pozuzo, junto a su padre y los animales de su caserío. En sus redes sociales, la modelo compartió diversas fotografías en las que aparece alimentando a sus vacas, terneros y gallinas, además de sembrar frutas y verduras.

Además, mostró su nueva casa de madera en pleno campo, donde vive junto a su padre y recibe constantes visitas familiares. Sus seguidores en redes sociales la felicitaron por este cambio radical en su vida y por dejar atrás sus comodidades en la capital para estar junto a su padre y ayudarlo en las tareas del campo.