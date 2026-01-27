Peter Fajardo, emblemático productor de 'Esto es guerra', confirmó que continuará al frente del reality de competencia durante la temporada 2026. El comunicador indicó que, aunque asumió el rol de director de contenidos en el canal digital de María Pía Copello, no dará un paso al costado del programa estrella de América Televisión. Asimismo, aseguró que cuenta con el respaldo de Mariana Ramírez del Villar.

"Estoy feliz de trabajar en 'Esto es guerra', de trabajar con Mariana, es como mi madre televisiva, ahora más que nunca tengo que estar con ella, soy muy agradecido y más con ella porque estamos juntos 23 años", declaró a la prensa.

Inició la nueva temporada de 'Esto es guerra'

Peter Fajardo asegura que siempre fue transparente con Mariana Ramírez del Villar

Peter Fajardo afirmó que, desde un inicio, fue sincero y transparente con Mariana Ramírez del Villar sobre su alianza con María Pía Copello en el canal de streaming +QTV. Abordado por la prensa, señaló: "Debo aclarar que no he sorprendido a nadie y siempre he hecho lo corrector informándole todo" y que "para entrar a trabajar al canal de María Pía, yo le pedí permiso a Diego y a Mariana".

Asimismo, el productor hizo hincapié en que su permanencia al frente del reality de competencia depende únicamente de la producción general. "Yo voy a estar con Mariana hasta que ella decida, yo estoy feliz, estoy cómodo, 'Esto es guerra' es mi hijo".

El exitoso inicio de temporada de 'Esto es guerra' 2026

La temporada 2026 de 'Esto es guerra' inició con altos índices de audiencia: 18.8 puntos y picos de 23.5, respaldando el trabajo de Peter Fajardo, pieza clave en el éxito del reality de competencia. Ante las críticas por los "históricos", el productor defendió la permanencia de personas como Patricio Parodi y Melissa Loza. "Siempre critican con esas cosas, pero las competencias no son fáciles, y los que más se lesionan son los nuevos por su ímpetu, y los experimentados sacan lo mejor para destacar", aseguró.

Fajardo también reveló que enfrentó dificultades para encontrar nuevos talentos. "He hecho un casting profundo, pero es difícil encontrar caras bonitas. No solo tienen que ser bonitos físicamente, sino tener ese ángel que traspasa la pantalla", finalizó.