Tula Rodríguez decidió romper su silencio y aclarar los rumores sobre un supuesto romance con Pilar Arana, luego de que ambas fueran vinculadas por su cercanía. Durante su participación en el pódcast de Verónica Linares, la actriz explicó cuál es realmente el vínculo que las une y descartó cualquier relación sentimental. “Porque nos ven juntas y porque como ella físicamente tiene energía masculina…”, expresó, refiriéndose a la percepción del público.

La exvedette dejó en claro que entre ambas existe una amistad sólida y sincera, pese a las especulaciones que han surgido en redes sociales. Incluso, sostuvo que la química que muestran en su proyecto digital, 'Pitukoneras', ha sido malinterpretada por algunos seguidores, quienes han llegado a pensar que mantienen una relación más allá de la amistad.

Tula Rodríguez aclara su relación con Pilar Arana tras ser vinculadas sentimentalmente

En la conversación, la actriz de 48 años explicó que su cercanía con Pilar Arana se basa en una amistad fuerte, comparable a la de una familia. “Nos peleamos un huevo, pero creo que es como con tus hermanos… mis mejores amigas a veces se ponen celosas, hasta han pensado que éramos pareja mucha gente”, relató.

Asimismo, la creadora de contenido destacó la lealtad de su amiga y la confianza que tiene en ella. “Pilar se puede quitar el brazo o le cortan algo antes de dañar a las personas que quieren. Y yo estoy segura que yo soy una de las que ella quiere”, afirmó. Ante los rumores, la protagonista de ‘Los otros Concha’ también aseguró que los comentarios negativos sobre su vínculo no les afecta. “La gente tiende a relacionar y a veces es difícil que crean que hayan dos mujeres que pueden ser amigas…”, comentó.

¿Quién es Pilar Arana, la amiga de Tula Rodríguez?

Pilar Arana Griffiths, conocida como ‘Pilucha’, es una creadora de contenido digital e influencer que ha ganado popularidad en redes sociales. Es madre de una hija y ha construido una comunidad de seguidores gracias a su estilo cercano y su contenido humorístico.

Actualmente, es parte del canal de YouTube ‘Pitukoneras’, donde comparte espacio con Tula Rodríguez, consolidando una dupla que ha captado la atención del público. En plataformas como Instagram, cuenta con más de 131 mil seguidores, donde muestra aspectos de su vida cotidiana y colabora con distintas marcas.