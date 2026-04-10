HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Tula Rodríguez expone qué relación tiene con Pilar Arana tras rumores de romance: "(Ella) tiene energía masculina"

La actriz de 48 años reveló que sus amigas se ponen celosas de su cercanía con Pilar Arana, aunque aclaró cuál es el verdadero vínculo que las une tras los rumores de romance.

Tula Rodríguez y Pilar Arana hablan de los rumores de romance. Foto: composición LR/Instagram
Tula Rodríguez y Pilar Arana hablan de los rumores de romance. Foto: composición LR/Instagram

Tula Rodríguez decidió romper su silencio y aclarar los rumores sobre un supuesto romance con Pilar Arana, luego de que ambas fueran vinculadas por su cercanía. Durante su participación en el pódcast de Verónica Linares, la actriz explicó cuál es realmente el vínculo que las une y descartó cualquier relación sentimental. “Porque nos ven juntas y porque como ella físicamente tiene energía masculina…”, expresó, refiriéndose a la percepción del público.

La exvedette dejó en claro que entre ambas existe una amistad sólida y sincera, pese a las especulaciones que han surgido en redes sociales. Incluso, sostuvo que la química que muestran en su proyecto digital, 'Pitukoneras', ha sido malinterpretada por algunos seguidores, quienes han llegado a pensar que mantienen una relación más allá de la amistad.

PUEDES VER: Tula Rodríguez revela contundente motivo por el que no votará en las elecciones presidenciales 2026: “Lamentablemente”

lr.pe

Tula Rodríguez aclara su relación con Pilar Arana tras ser vinculadas sentimentalmente

En la conversación, la actriz de 48 años explicó que su cercanía con Pilar Arana se basa en una amistad fuerte, comparable a la de una familia. “Nos peleamos un huevo, pero creo que es como con tus hermanos… mis mejores amigas a veces se ponen celosas, hasta han pensado que éramos pareja mucha gente”, relató.

Asimismo, la creadora de contenido destacó la lealtad de su amiga y la confianza que tiene en ella. “Pilar se puede quitar el brazo o le cortan algo antes de dañar a las personas que quieren. Y yo estoy segura que yo soy una de las que ella quiere”, afirmó. Ante los rumores, la protagonista de ‘Los otros Concha’ también aseguró que los comentarios negativos sobre su vínculo no les afecta. “La gente tiende a relacionar y a veces es difícil que crean que hayan dos mujeres que pueden ser amigas…”, comentó.

PUEDES VER: Tula Rodríguez conmueve al revelar la partida de su hija Valentina al extranjero y pasa por complicado momento: "Es difícil"

lr.pe

¿Quién es Pilar Arana, la amiga de Tula Rodríguez?

Pilar Arana Griffiths, conocida como ‘Pilucha’, es una creadora de contenido digital e influencer que ha ganado popularidad en redes sociales. Es madre de una hija y ha construido una comunidad de seguidores gracias a su estilo cercano y su contenido humorístico.

Actualmente, es parte del canal de YouTube ‘Pitukoneras’, donde comparte espacio con Tula Rodríguez, consolidando una dupla que ha captado la atención del público. En plataformas como Instagram, cuenta con más de 131 mil seguidores, donde muestra aspectos de su vida cotidiana y colabora con distintas marcas.

Notas relacionadas
Tula Rodríguez revela contundente motivo por el que no votará en las elecciones presidenciales 2026: “Lamentablemente”

Tula Rodríguez revela contundente motivo por el que no votará en las elecciones presidenciales 2026: “Lamentablemente”

LEER MÁS
Tula Rodríguez conmueve al revelar la partida de su hija Valentina al extranjero y pasa por complicado momento: "Es difícil"

Tula Rodríguez conmueve al revelar la partida de su hija Valentina al extranjero y pasa por complicado momento: "Es difícil"

LEER MÁS
Tula Rodríguez revela cómo está su hija Valentina Carmona tras operación y confirma que se irá del Perú por estudios: “Me voy con ella”

Tula Rodríguez revela cómo está su hija Valentina Carmona tras operación y confirma que se irá del Perú por estudios: “Me voy con ella”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exfigura de ‘Esto es guerra’ lo deja todo e impacta al exponer su nueva vida en provincia: “Soy millonaria y feliz”

Exfigura de ‘Esto es guerra’ lo deja todo e impacta al exponer su nueva vida en provincia: “Soy millonaria y feliz”

LEER MÁS
Alejandra Baigorria lanza dura advertencia a Onelia Molina tras exponer su conversación sobre Said Palao: “No lo voy a permitir”

Alejandra Baigorria lanza dura advertencia a Onelia Molina tras exponer su conversación sobre Said Palao: “No lo voy a permitir”

LEER MÁS
Tula Rodríguez revela contundente motivo por el que no votará en las elecciones presidenciales 2026: “Lamentablemente”

Tula Rodríguez revela contundente motivo por el que no votará en las elecciones presidenciales 2026: “Lamentablemente”

LEER MÁS
Susana Baca sorprende al revelar por quién votará en elecciones y desata polémica en redes sociales: “Tiene el talante mestizo”

Susana Baca sorprende al revelar por quién votará en elecciones y desata polémica en redes sociales: “Tiene el talante mestizo”

LEER MÁS
Gustavo Salcedo confirma por primera vez su relación con María Pía Vallejos tras viajar con Maju Mantilla a Colombia

Gustavo Salcedo confirma por primera vez su relación con María Pía Vallejos tras viajar con Maju Mantilla a Colombia

LEER MÁS
Gustavo Salcedo se sincera y confiesa cuántas veces le fue infiel a Maju Mantilla durante su matrimonio: "Lamento..."

Gustavo Salcedo se sincera y confiesa cuántas veces le fue infiel a Maju Mantilla durante su matrimonio: "Lamento..."

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China desafía a EE.UU. con sus cinco bases científicas y una ley para buscar convertirse en una potencia en la Antártida

Sistema penitenciario: Detienen interno con 4 celulares en penal de Arequipa

Vanessa Vizcarra: "A ningún político corrupto le convienen los derechos culturales"

Espectáculos

María Pía Vallejos comparte sorpresiva publicación tras ser oficializada por Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla: "Señales de..."

Tula Rodríguez revela contundente motivo por el que no votará en las elecciones presidenciales 2026: “Lamentablemente”

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson y ganadora de ‘Yo soy’, defiende su talento: “Tengo la dicha de ser la primera imitadora del ‘Rey del pop’”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidatos al Senado y Diputados en Cajamarca: quiénes postulan en Elecciones Generales 2026

Ica: estos son los candidatos al Senado y Diputados en Elecciones Generales 2026

Ley seca Perú 2026: cuándo empieza, horarios y qué está prohibido por Elecciones Generales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025