Susy Díaz decidió dejar la casa en la que vivía junto con Florcita Polo en Salamanca, luego de confesar públicamente las tensiones familiares que venía enfrentando desde que su hija se mudó a su vivienda con sus dos nietos. La exvedette explicó a las cámaras de 'Magaly TV, la firme' que optó por cambiar su hogar por un pequeño departamento en busca de tranquilidad, dejando atrás un hogar cargado de recuerdos.

“No duermo bien, no duermo tranquila. Entonces, he venido acá a buscar paz, tranquilidad, que Flor sea responsable”, confesó la popular ‘Chuchi’. Estas declaraciones se suman a anteriores críticas, en las que la excongresista ya había revelado que su hija no asumía los gastos básicos del hogar. “Hay cosas que no aprende, no la puedo botar de mi casa, no paga alquiler, agua ni luz”, declaró en el programa ‘América hoy’.

Madre de Florcita deja su casa donde vivía con su hija tras tensiones

Desde 2022, Susy Díaz compartía su casa con Flor, sus nietos y nueve perros, una situación que con el tiempo transformó por completo su estilo de vida. Según relató, el hogar dejó de ser un espacio de tranquilidad y descanso. “Mi vida cambió. Yo vivía sola, no estaba mi hija, mis nietos, hasta las ocho de la mañana, qué felicidad”, expresó, al recordar cómo era su rutina antes de la convivencia.

Ante este escenario, la excongresista tomó la decisión de mudarse a un espacio más reducido, donde ahora asegura sentirse más en paz. Incluso mostró su nuevo dormitorio: “Es chiquito… pero es para mí sola, para estar tranquila”, comentó. Sin embargo, dejó en claro que, pese a su mudanza, no se ha desligado completamente de su hija y sus nietos. “De repente ella tiene que ir a trabajar y tengo que otra vez regresar para allá. Soy bien hogareña, tengo dos hogares”, añadió.

Susy Díaz se entera que la pareja de Florcita entró a su casa sin su consentimiento

Otro de los factores que incrementó la incomodidad de Susy Díaz fue enterarse, a través de imágenes expuestas por el programa de Magaly Medina, que la pareja de su hija, Luiggi Yarasca, ingresaba a su vivienda en horas de la noche sin su conocimiento. Esta situación resultó especialmente incómoda para la excongresista, quien ya había manifestado su desacuerdo con dicha relación.

Al ser consultada sobre este tema, la exvedette dejó clara su postura. “La verdad que no he visto. No sé, el doctor me ha dicho: ‘¿Sabes qué? Tienes una edad, vive tu vida. No estés viviendo la vida de tu hija, la vida de tus nietos’”, respondió. Asimismo, al ver las imágenes, optó por marcar distancia: “Ojos que no ven, corazón que no siente”.