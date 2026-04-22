Christian Cueva decidió romper su silencio con un mensaje directo hacia Pamela Franco, luego de que la cantante revelara que se distanciaron en el pasado porque él la convirtió en “la amante” a través de sus mentiras. La intérprete de ‘Que no me provoque’ apareció en el programa de Andrea Llosa, ‘La verdad a prueba’, donde ofreció fuertes declaraciones sobre su relación con Christian Domínguez y sobre la historia que comparte con el futbolista, con quien hoy asegura vivir una renovada etapa de felicidad tras superar la ruptura y volver a retomar su romance en 2024.

En medio de su participación, Franco confesó que tomó la decisión de separarse del deportista no porque hubiera dejado de amarlo, sino porque no soportaba ser considerada la mujer que ocupaba un lugar cuestionable en su vida mientras él aún estaba con Pamela López, de quien se separó, pero al día de hoy no se divorcia legalmente.

El fuerte mensaje de Christian Cueva a Pamela López

Tras la emisión de la entrevista de Pamela Franco en ‘La verdad a prueba’, Christian Cueva recurrió a sus redes sociales para reafirmar públicamente la solidez de su relación con la cantante. En sus historias de Instagram, compartió una fotografía en la que se aprecia a la artista besándolo en el rostro, mientras él sonríe a la cámara en una escena de complicidad y suena de fondo la canción ‘Quiero que estés conmigo’ de Lucía de la Cruz.

El mensaje que acompañó la publicación fue contundente y reflejó el fuerte afecto que le profesa. “Eres el amor que siempre soñé, mi amiga, mi compañera, mi fuerza, mi motivación, todo lo que quise en este mundo. Te amo hasta el fin del mundo”, escribió el futbolista. Franco no tardó en corresponder el gesto y replicó la imagen en sus propias plataformas digitales, sumando un mensaje que reafirma su compromiso con la relación. “Amorcito, te amo mucho. Construyamos el mundo que queremos”, manifestó la intérprete de ‘Dile la verdad’.

Pamela Franco compartió en sus redes sociales el amoroso mensaje de Christian Cueva. Foto: captura Instagram

Pamela Franco revelar que Christian Cueva la convirtió en “la amante” con sus mentiras

Después de la revelación inicial, Pamela Franco profundizó en los motivos que la llevaron a terminar con Christian Cueva en el pasado. Reconoció que las mentiras del futbolista la colocaron en una posición que no estaba dispuesta a aceptar. “Caímos en un juego de idas y vueltas y, al final, yo no pude soportar tantas mentiras. Yo fui la que lo dejó. Él, con sus mentiras, me terminó convirtiendo en algo que no quería ser. Se lo he dicho. Me duele porque, gracias a eso, tengo todas estas consecuencias que debo asumir. Después de tiempo, vuelve él a mi vida y yo lo vuelvo a aceptar (tras su ruptura con Christian Domínguez)”, afirmó.

Ante ello, Andrea Llosa le preguntó directamente por qué decidió retomar la relación con el popular ‘Aladino’. Franco respondió con firmeza: “Yo fui drástica y cuando me alejo de él no fue porque no lo amaba, fue porque yo no podía estar en esa situación: que él me siga mintiendo. Como sus mentiras eran tan grandes, dije: ‘No puedo seguir con eso’. Entonces, lo corté”.

La periodista insistió en saber si nunca dejó de amar a Cueva, sugiriendo que incluso pudo mantener sentimientos hacia él mientras estaba con Domínguez. Aunque en un inicio Pamela Franco intentó reservarse la respuesta por respeto a su hija, finalmente reconoció que los sentimientos hacia el futbolista siempre estuvieron presentes. “Hubo una historia que no se cerró, prefiero dejarlo ahí. No se cerró como tenía que cerrarse, sobre todo para mí (…). Siempre he sentido algo muy fuerte por él”, indicó.