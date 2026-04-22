HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga     
Atlético Grau vs. Sporting Cristal por Liga 1
Atlético Grau vs. Sporting Cristal por Liga 1     Atlético Grau vs. Sporting Cristal por Liga 1     Atlético Grau vs. Sporting Cristal por Liga 1     
Espectáculos

Christian Cueva comparte emotivo mensaje a Pamela Franco luego de que la cantante revelara un distanciamiento entre ambos: "Todo lo que quise"

El futbolista Christian Cueva rompió su silencio sobre las fuertes revelaciones de Pamela Franco en una reciente entrevista. La cantante admitió que él la convirtió en "amante" con sus mentiras.

Pamela Franco y Christian Cueva retomaron su relación en 2024, tras el ampay del 'auto rana' de Christian Domínguez.
Pamela Franco y Christian Cueva retomaron su relación en 2024, tras el ampay del 'auto rana' de Christian Domínguez. | Foto: captura Instagram

Christian Cueva decidió romper su silencio con un mensaje directo hacia Pamela Franco, luego de que la cantante revelara que se distanciaron en el pasado porque él la convirtió en “la amante” a través de sus mentiras. La intérprete de ‘Que no me provoque’ apareció en el programa de Andrea Llosa, ‘La verdad a prueba’, donde ofreció fuertes declaraciones sobre su relación con Christian Domínguez y sobre la historia que comparte con el futbolista, con quien hoy asegura vivir una renovada etapa de felicidad tras superar la ruptura y volver a retomar su romance en 2024.

En medio de su participación, Franco confesó que tomó la decisión de separarse del deportista no porque hubiera dejado de amarlo, sino porque no soportaba ser considerada la mujer que ocupaba un lugar cuestionable en su vida mientras él aún estaba con Pamela López, de quien se separó, pero al día de hoy no se divorcia legalmente.

PUEDES VER: Pamela Franco expone la acusación que Christian Domínguez le hizo tras ampay del 'auto rana': "Tú tienes la culpa porque me has descuidado"

lr.pe

El fuerte mensaje de Christian Cueva a Pamela López

Tras la emisión de la entrevista de Pamela Franco en ‘La verdad a prueba’, Christian Cueva recurrió a sus redes sociales para reafirmar públicamente la solidez de su relación con la cantante. En sus historias de Instagram, compartió una fotografía en la que se aprecia a la artista besándolo en el rostro, mientras él sonríe a la cámara en una escena de complicidad y suena de fondo la canción ‘Quiero que estés conmigo’ de Lucía de la Cruz.

El mensaje que acompañó la publicación fue contundente y reflejó el fuerte afecto que le profesa. “Eres el amor que siempre soñé, mi amiga, mi compañera, mi fuerza, mi motivación, todo lo que quise en este mundo. Te amo hasta el fin del mundo”, escribió el futbolista. Franco no tardó en corresponder el gesto y replicó la imagen en sus propias plataformas digitales, sumando un mensaje que reafirma su compromiso con la relación. “Amorcito, te amo mucho. Construyamos el mundo que queremos”, manifestó la intérprete de ‘Dile la verdad’.

Pamela Franco compartió en sus redes sociales el amoroso mensaje de Christian Cueva

Pamela Franco compartió en sus redes sociales el amoroso mensaje de Christian Cueva. Foto: captura Instagram

PUEDES VER: Pamela Franco llora desconsoladamente al confesar que su hija con Christian Domínguez padece de autismo: "Es difícil"

lr.pe

Pamela Franco revelar que Christian Cueva la convirtió en “la amante” con sus mentiras

Después de la revelación inicial, Pamela Franco profundizó en los motivos que la llevaron a terminar con Christian Cueva en el pasado. Reconoció que las mentiras del futbolista la colocaron en una posición que no estaba dispuesta a aceptar. “Caímos en un juego de idas y vueltas y, al final, yo no pude soportar tantas mentiras. Yo fui la que lo dejó. Él, con sus mentiras, me terminó convirtiendo en algo que no quería ser. Se lo he dicho. Me duele porque, gracias a eso, tengo todas estas consecuencias que debo asumir. Después de tiempo, vuelve él a mi vida y yo lo vuelvo a aceptar (tras su ruptura con Christian Domínguez)”, afirmó.

Ante ello, Andrea Llosa le preguntó directamente por qué decidió retomar la relación con el popular ‘Aladino’. Franco respondió con firmeza: “Yo fui drástica y cuando me alejo de él no fue porque no lo amaba, fue porque yo no podía estar en esa situación: que él me siga mintiendo. Como sus mentiras eran tan grandes, dije: ‘No puedo seguir con eso’. Entonces, lo corté”.

La periodista insistió en saber si nunca dejó de amar a Cueva, sugiriendo que incluso pudo mantener sentimientos hacia él mientras estaba con Domínguez. Aunque en un inicio Pamela Franco intentó reservarse la respuesta por respeto a su hija, finalmente reconoció que los sentimientos hacia el futbolista siempre estuvieron presentes. “Hubo una historia que no se cerró, prefiero dejarlo ahí. No se cerró como tenía que cerrarse, sobre todo para mí (…). Siempre he sentido algo muy fuerte por él”, indicó.

Notas relacionadas
Pamela Franco llora desconsoladamente al confesar que su hija con Christian Domínguez padece de autismo: "Es difícil"

Pamela Franco llora desconsoladamente al confesar que su hija con Christian Domínguez padece de autismo: "Es difícil"

LEER MÁS
Melanie Martínez rompe en llanto tras reencontrarse con Christian Domínguez y exige tranquilidad para su hija: "No la sigan lastimando"

Melanie Martínez rompe en llanto tras reencontrarse con Christian Domínguez y exige tranquilidad para su hija: "No la sigan lastimando"

LEER MÁS
Christian Domínguez se molesta al enterarse en vivo que Pamela Franco reveló la condición de su hija: "Me parece innecesario"

Christian Domínguez se molesta al enterarse en vivo que Pamela Franco reveló la condición de su hija: "Me parece innecesario"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Onelia Molina rompe en llanto tras presión para besarse con Kevin Díaz en 'Esto es guerra': "No quiero hacerlo"

Onelia Molina rompe en llanto tras presión para besarse con Kevin Díaz en 'Esto es guerra': "No quiero hacerlo"

LEER MÁS
¡Lo dejó todo! Querido exconductor peruano de TV impacta al vivir aislado del mundo: solo habla con sus 4 perros

¡Lo dejó todo! Querido exconductor peruano de TV impacta al vivir aislado del mundo: solo habla con sus 4 perros

LEER MÁS
Pamela Franco llora desconsoladamente al confesar que su hija con Christian Domínguez padece de autismo: "Es difícil"

Pamela Franco llora desconsoladamente al confesar que su hija con Christian Domínguez padece de autismo: "Es difícil"

LEER MÁS
Reportan que Carlos Vílchez sufrió el robo de su vehículo en Pueblo Libre y acusan a las autoridades de no brindar ayuda inmediata

Reportan que Carlos Vílchez sufrió el robo de su vehículo en Pueblo Libre y acusan a las autoridades de no brindar ayuda inmediata

LEER MÁS
Christian Domínguez se molesta al enterarse en vivo que Pamela Franco reveló la condición de su hija: "Me parece innecesario"

Christian Domínguez se molesta al enterarse en vivo que Pamela Franco reveló la condición de su hija: "Me parece innecesario"

LEER MÁS
El fuerte mensaje que Tilsa Lozano compartió poco antes de ser negada por hombre con el que fue ampayada: "Merecemos que alguien..."

El fuerte mensaje que Tilsa Lozano compartió poco antes de ser negada por hombre con el que fue ampayada: "Merecemos que alguien..."

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Christian Cueva comparte emotivo mensaje a Pamela Franco luego de que la cantante revelara un distanciamiento entre ambos: "Todo lo que quise"

Partido Atlético Grau vs. Sporting Cristal EN VIVO HOY por el Torneo Apertura vía L1 MAX: Nicolás Delgadillo anota el 3-1 para los 'albos' en el segundo tiempo

Crisis en el Gobierno por compra de cazas F-16 EN VIVO: ministros dejan sus cargos y tensiones aumentan en el Ejecutivo

Espectáculos

Natalia Salas se sincera sobre su relación con su esposo Sergio Coloma tras enfrentar nuevamente el cáncer

Edwin Guerrero defiende debut de la nueva integrante de Corazón Serrano tras críticas en redes sociales: "Ella nunca ha cantado cumbia"

Onelia Molina rompe en llanto tras presión para besarse con Kevin Díaz en 'Esto es guerra': "No quiero hacerlo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Crisis en el Gobierno por compra de cazas F-16 EN VIVO: ministros dejan sus cargos y tensiones aumentan en el Ejecutivo

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 94.294%

Jefe interino de la ONPE asegura que seguirá con el plan de trabajo de Corvetto: "Nosotros tenemos un cronograma aprobado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025