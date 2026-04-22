Pablo Heredia decidió terminar su romance con Shirley Arica en plena convivencia de 'La granja VIP Perú'. En su conversación, el actor se mostró incómodo porque la chica reality eligió a su expareja, Diego Chávarri, como compañero de habitación, lo que desató una tensa situación entre ellos.

“Yo te quiero mucho, sos una persona muy copada, pero siento que somos el agua y el aceite en un montón de cosas”, expresó el recordado protagonista de 'Ven, baila quinceañera' al sincerarse con la ‘Chica realidad’ tras pasar su primera noche con el popular ‘Diablito’.

Pablo Heredia pone fin a su romance con Shirley Arica y muestra su incomodidad

El conflicto inició cuando Shirley Arica, tras convertirse en capataz del programa, tuvo el privilegio de elegir a un participante para compartir una habitación con comodidades especiales. Su decisión fue escoger al exfutbolista lo que generó incomodidad inmediata en Pablo Heredia.

Durante la discusión, el actor argentino dejó ver su molestia al considerar inapropiado que Arica compartiera habitación con su expareja. “Hablar contigo en realidad siempre es una pared… no tienes mucha empatía. Siempre quieres tener razón y tienes mucho ego”, le reclamó.

Por su parte, la ‘Chica realidad’ defendió su decisión y cuestionó el malestar de Heredia: “¿Qué tiene de mal lo que he escogido? ¿Qué te molesta tanto?”. Incluso, señaló que existía respeto, ya que Chávarri tiene pareja y ella estaba saliendo con el actor argentino.

Sin embargo, la tensión fue en aumento hasta que el actor argentino optó por terminar la conversación y la relación. “No sigamos hablando… respeta mi decisión”, expresó, mientras la influencer reaccionó molesta al sentirse ignorada.

Diego Chávarri y Shirley Arica pasaron la noche juntos

“Es la persona que más conozco en la casa… por ende lo escogí. Aparte, Diego tiene novia y yo estoy saliendo con Pablo. Entonces hay un respeto”, explicó la exmodelo al elegir al ‘Diablito’.

En su primera noche, Arica conversó brevemente con Chávarri, su expareja, sobre el hecho de compartir habitación. Al día siguiente, ambos ordenaron la cama y se mostraron tranquilos, incluso bromearon sobre la situación.