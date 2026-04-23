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Renato Rossini Jr. deja Perú tras ser eliminado del reality 'La Granja VIP': "Les avisé: salgo 'funado' y me voy"

El modelo Renato Rossini Jr. asombró a sus fans al dejar el país en medio de críticas que ha recibido en torno a 'La Granja VIP Perú', reality en el que se convirtió en el quinto eliminado.

El modelo Renato Rossini Jr. fue eliminado de 'La Granja VIP Perú' el sábado 18 de abril.
El modelo Renato Rossini Jr. fue eliminado de 'La Granja VIP Perú' el sábado 18 de abril. | Foto: composición LR/Instagram

Renato Rossini Jr. se fue del Perú tras ser eliminado de ‘La Granja VIP’. A través de sus redes sociales, el modelo de 27 años sorprendió a sus seguidores al revelar su viaje al extranjero y hablar con ironía sobre lo que habría motivado esa decisión: las críticas que atraviesa por sus acciones en torno al reality de Panamericana TV.

Su salida del país ocurrió poco después de que, el sábado 18 de abril, se convirtiera en el quinto participante en abandonar la competencia tras perder frente a Gabriela Herrera en la votación abierta al público.

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Renato Rossini Jr. se va de Perú

El hijo de Renato Rossini no se guardó nada sobre su salida del país tras ser eliminado de ‘La Granja VIP Perú’. En una historia publicada desde el avión, escribió: “Después de mi última jugada y unos días un poco polémicos, volví a la ‘Ciudad de la Furia’ (Buenos Aires, en referencia a la canción de Soda Stereo) en búsqueda de paz, o eso espero”.

Ya en el aeropuerto, explicó que su partida hacia Argentina respondía a lo que había adelantado en el reality de Panamericana TV: su decisión de dejar el país si era criticado por su estilo. “Yo les avisé, yo avisé en el programa: yo salgo ‘funado’ y me voy. Yo sabía que estaba ‘funado’ porque no entienden mis chistes, mis bromas, mi sentido del humor. Se lo toman todo muy a pecho, por favor. Pero nada, felizmente ahora me desconecto como Ethel Rocío (en referencia a la conductora Ethel Pozo)”, sentenció, sin explicar si su estadía en el extranjero sería breve o prolongada.

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Renato Rossini Jr. lanza potente dardo a Diego Chávarri y Gabriela Herrera

La partida de Renato Rossini Jr. del Perú no fue el único episodio que generó revuelo tras su salida de ‘La Granja VIP’. En TikTok, se viralizó una reflexión suya que parecía cuestionar la confesión de sentimientos entre Gabriela Herrera y Diego Chávarri, además de señalar la falta de atención a temas más serios como la violencia de género. “Vivimos en un país donde se arañan porque hablo en inglés, pero celebran la infidelidad y cubren la violencia de género en nuestra pepa. ¿Qué se puede esperar? Se los dejo ahí para que reflexionen”, manifestó.

Cabe recordar que Herrera y Chávarri causaron desaprobación al revelar sus emociones en una conversación íntima dentro del programa, ya que el exfutbolista tiene novia. Tras ese momento, su pareja reaccionó con un mensaje contundente en redes sociales, y posteriormente ambos se enteraron de que miles de espectadores siguieron en vivo la escena.

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