Un momento inesperado alteró la convivencia en 'La granja VIP' este jueves 23 de abril, cuando un mensaje difundido desde el exterior dejó al descubierto la cercanía entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera. La escena, que rápidamente se convirtió en uno de los episodios más comentados del programa, puso en evidencia conversaciones privadas que hasta entonces no habían sido asumidas públicamente por los implicados.

La intervención externa no solo sorprendió a los participantes, sino que también reavivó el debate sobre los límites entre la vida personal y la exposición mediática dentro del reality. Mientras algunos optaron por tomarlo con humor, otros evidenciaron incomodidad ante la presión colectiva y la repercusión que podría tener fuera de cámaras.

Diego Chávarri y Gabriela Herrera reciben inesperado mensaje en avioneta

El incidente se produjo cuando una avioneta sobrevoló la casa donde se graba el reality con un mensaje dirigido directamente a Diego Chávarri y Gabriela Herrera. En la tela se leía: “Diego y Gabriela, el Perú escuchó su declaración de amor. Nosotros rechazamos la infidelidad. Fuerzas, Thalía que el Perú está contigo”.

El contenido hacía referencia a una conversación nocturna entre ambos participantes, en la que habrían admitido sentir atracción mutua. Este hecho, aparentemente privado, fue expuesto ante todos, generando sorpresa y reacciones inmediatas dentro del grupo.

Entre quienes más hicieron notar su postura estuvieron integrantes del denominado ‘Team víboras’, como Shirley Arica, Samahara Lobatón y Pati Lorena, quienes respondieron con comentarios irónicos y bromas en voz alta. La situación elevó la tensión en el ambiente, convirtiendo el momento en un foco de confrontación dentro del reality.

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Diego Chávarri y Gabriela Herrera se pronuncian tras incidente

Tras la exposición, el exfutbolista optó por restar importancia al episodio, atribuyéndolo a una estrategia para afectar su desempeño en la competencia. “Lo han hecho por el juego y para intentar molestarme a mí y a mi equipo”, señaló, intentando mantener una postura firme frente a sus compañeros.

Por su parte, la bailarina mostró una reacción más reservada. Aunque evitó confrontaciones directas, dejó entrever su incomodidad ante la difusión de una conversación privada y las posibles implicancias para su imagen pública. Su actitud contrastó con el ambiente de burla generado por otros participantes.