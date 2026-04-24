La polémica entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera sigue sumando nuevos capítulos dentro de La Granja VIP. Luego de que ambos fueran expuestos por una avioneta que sobrevoló el programa con un mensaje que cuestionaba su cercanía, la tensión entre los participantes no ha dejado de crecer.

Recientemente, las cámaras del reality registraron el momento en que el exfutbolista aparece consolando a la bailarina, quien se encontraba visiblemente afectada tras la polémica, mientras él reiteraba que entre ellos no ha ocurrido nada.

Diego Chávarri aparece consolando a Gabriela Herrera tras admitir que sienten atracción

El exchico reality sorprendió al acercarse a la habitación donde se encontraba Gabriela Herrera, quien ya estaba en su cama, tapada con las sábanas y llorando, según se pudo observar en las imágenes emitidas por el programa.

Fue entonces cuando Diego Chávarri decidió dirigirle unas palabras para tranquilizarla, insistiendo en que no debía sentirse mal por la situación que estaban atravesando.

“No te sientas mal por algo que no ha pasado, por algo que no tiene nada que ver. Lo que han querido hacer conmigo, que te salpique a ti y que salpique a mi pareja, olvídalo”, le dijo mientras permanecía a su lado.

Asimismo, el exchico reality dejó en claro que no pensaba cambiar su trato hacia ella pese a la polémica, y reiteró su postura de que entre ambos no existe ningún vínculo sentimental.

“Yo no voy a cambiar mi trato contigo ni con nadie por darles el gusto a gente que se llena la boca diciendo que nosotros tenemos algo”, agregó.

Este episodio ocurre luego de que la entonces pareja de Chávarri, Thalía Bentin, decidiera poner fin a su relación tras la difusión de las conversaciones en las que ambos participantes admitieron sentir atracción. Desde entonces, el exchico reality ha insistido públicamente en que no ha ocurrido nada entre él y Gabriela Herrera.

Avioneta sobrevuela La Granja VIP con mensaje para Diego y Gabriela

La situación se intensificó cuando una avioneta sobrevoló las instalaciones de La Granja VIP con un mensaje dirigido a Diego Chávarri y Gabriela Herrera. El cartel hacía referencia directa a la polémica generada por la cercanía entre ambos, lo que provocó sorpresa y comentarios dentro del programa.

“Diego y Gabriela, el Perú escuchó su declaración de amor. Nosotros rechazamos la infidelidad. Fuerzas, Thalía, que el Perú está contigo”, se leía en el mensaje.

Tras el incidente, ambos se mostraron incómodos por la exposición pública. Si bien previamente reconocieron sentir atracción, tanto la bailarina como el exchico reality reiteraron que entre ellos no existe una relación sentimental, mientras que la polémica terminó afectando la relación de Chávarri con Thalía Bentin, quien decidió poner punto final a su romance.