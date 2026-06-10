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Mónica Torres aclara su relación con el hijo de Eva Ayllón tras rumores de separación: "Hubo un silencio"

La finalista de 'La Granja VIP Perú' rompió su silencio sobre el delicado momento que atravesó con su pareja y confesó que la falta de comunicación llegó a preocuparla.

Mónica Torres se sincera sobre su relación con hijo de Eva Ayllón. Foto: composición LR/panamericana TV
Mónica Torres se sincera sobre su relación con hijo de Eva Ayllón. Foto: composición LR/panamericana TV
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Mónica Torres decidió poner fin a las especulaciones sobre una presunta crisis sentimental con Carlos Ayllón, hijo de la cantante criolla Eva Ayllón. Luego de llegar a la etapa final de 'La Granja VIP Perú', la actriz se sinceró sobre el distanciamiento con su pareja durante varias semanas, situación que le generó incertidumbre sobre el vínculo con el músico.

Durante la emisión del reality, la popular 'Moni' reconoció que la distancia con su pareja la afectó emocionalmente, sobre todo porque durante varias semanas no recibió ninguna muestra de apoyo ni comunicación por parte de él. "Hubo un silencio sísmico que me asustó, yo decía, ¿qué es lo que pasa? ¡Ya sé qué pasó! ¡Ya entendí qué pasó!", confesó.

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Mónica Torres revela por qué Carlos Ayllón se alejó durante varias semanas

La actriz explicó que el periodo de falta de comunicación con Carlos Ayllón coincidió con una etapa importante para el músico, quien estaba enfocado en recibir la visita de sus hijos provenientes de Estados Unidos y atender diversos compromisos profesionales. Esta situación provocó que mantuvieran menos contacto del habitual, algo que terminó por generarle incertidumbre a Mónica Torres.

"Es que es difícil, no es algo que me atañe a mí, era porque sus hijos estaban viniendo de Estados Unidos, entonces su cabeza estaba en eso, entonces por eso no sabía mucho, aparte había tenido una gira, entonces yo decía: ¿Ha llamado? ¿Me ha mandado un mensaje? ¡algo por favor! Que me mande aunque sea un pajarito, una paloma mensajera", relató la finalista del reality.

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Pese a la preocupación que sintió en ese momento, la actriz aseguró que con el paso de los días logró comprender las razones detrás de la falta de comunicación. Asimismo, descartó cualquier tipo de ruptura o distanciamiento amoroso y dejó en claro que su relación con el hijo de Eva Ayllón continúa sólida tras más de cuatro años juntos.

Además, reveló que Carlos Ayllón tuvo un gesto que la emocionó profundamente. Según contó, el músico la esperó en su centro de votación, demostrando su apoyo en un momento importante. "Pero no, ya sí justo estuvo en la mesa de votación esperándome, fue muy lindo", expresó.

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