Karen Schwarz vuelve a Perú y toma dura decisión: “No es fácil dejar a mis gorditas y a Ezio Oliva”

Karen Schwarz sorprendió a sus seguidores al anunciar su regreso inesperado al Perú, luego de haberse mudado a España junto a su esposo Ezio Oliva y sus hijas, Antonia y Cayetana, con el objetivo de impulsar la carrera musical del cantante. La modelo y empresaria confesó lo difícil que ha sido este proceso personal tras iniciar una nueva vida fuera de su país.

Tras permanecer un mes en Madrid, la también influencer retornó a Lima por compromisos laborales ligados a su marca de ropa interior 'Valente'. Esta decisión es parte de un cambio en su dinámica familiar, ya que deberá viajar constantemente entre la capital peruana y la ciudad española. “No es fácil dejar a mis gorditas y a @eziooliva pero también es parte de crecer, de seguir soñando y de construir algo más grande”, se lee en su publicación.

Karen Schwarz toma firme decisión tras su regreso sorpresivo al Perú

El regreso de la exconductora de televisión no fue definitivo, sino parte de una decisión personal y profesional que implica dividir su tiempo entre Perú y España. La empresaria reveló que viajará constantemente entre ambos países para cumplir con sus compromisos laborales, especialmente con su empresa 'Valente', que próximamente realizará un evento en Chiclayo, lo que hizo necesaria su llegada a Lima.

A través de sus redes sociales, la modelo de 42 años compartió el emotivo momento en que sorprendió a sus padres y hermanos con su llegada sorpresiva de madrugada. “Hay algo tan poderoso en saber que siempre van a estar ahí, esperándote: mamá, papá, hermanos… ese amor que no se mueve, aunque tú sí lo hagas”, escribió en una publicación en redes sociales.

Karen Schwarz comparte emotivo mensaje tras regresar a Perú. Foto: Instagram

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Karen Schwarz revela su sentir tras el cambio que remeció su 2026

Este nuevo estilo de vida ha significado un reto emocional para la modelo, quien reconoció que este año estará lleno de cambios intensos. Mientras Ezio Oliva continúa consolidando su carrera musical en Madrid, tras un reciente concierto con gran acogida, la empresaria enfrenta un cambio radical en su vida. “Qué locura, este 2026 realmente va a ser de mucho movimiento emocional, laboral y todo… estoy lista”, afirmó.

“Salir de mi zona de confort es parte de mi filosofía de vida, pero esta vez nada cambia, sólo vuelvo a sentir esa esencia en mi, esa esencia que me permite redescubrirme constantemente”, confesó la empresaria en una anterior publicación tras mudarse a España y tener que comenzar una nueva vida.