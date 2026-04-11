Ezio Oliva vivió un emotivo momento durante su reciente concierto en Madrid, donde sorprendió a su hija mayor, Antonia, por su cumpleaños número 9. El cantante, quien dejó el Perú para iniciar una nueva etapa en España junto a Karen Schwarz y sus dos pequeñas, protagonizó una escena conmovedora al hacerla subir al escenario y cantarle frente a todo el público.

La hija del artista de 37 años no pudo contener las lágrimas ante el gesto de su padre, en un contexto especial, ya que se trataba de su primer cumpleaños lejos de su país de origen y de sus amigos. “Sorpresa para ti mi Anto. Papi te quiso hacer este regalo con mucho amor”, se lee en la publicación compartida en redes sociales por la exconductora de televisión.

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Ezio Oliva enternece con sorpresa de cumpleaños que hizo llorar a su hija

En medio de su presentación en Madrid el 10 de abril, el vocalista de la recordada banda Ádammo, pausó su show para dedicarle un momento especial a su hija Antonia. Con la complicidad del público y sosteniendo una pequeña torta, el artista invitó al escenario a sus dos hijas y entonó el tradicional ‘Feliz cumpleaños’.

Conmovida por la sorpresa, la pequeña rompió en llanto mientras intentaba secarse las lágrimas. Su hermana menor la abrazaba, acompañándola en ese instante íntimo que se desarrollaba frente a cientos de asistentes. Este cumpleaños tuvo un significado especial para la menor, ya que marcó un cambio importante en su vida al celebrarlo lejos de su entorno habitual.

Karen Schwarz y Ezio Oliva le dedican tiernos mensajes a su hija por su cumpleaños

Previo al concierto, la exconductora y empresaria también utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a su hija. “Feliz cumpleaños a esa personita que nos cambió de nombre y nos puso Mami y Papi. Te amamos Anto de nuestra vida”, escribió.

Por su parte, el cantante también reaccionó a la publicación con una sentida frase: “Tú y tu hermana son el regalo más grande de mi vida”. Ambos demostraron así la sólida unión familiar que mantienen en medio de este cambio de vida, apostando por nuevas oportunidades en el extranjero.