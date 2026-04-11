HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

Ezio Oliva conmueve con tierno gesto que hizo llorar a su hija en su cumpleaños tras dejar el Perú: "Con mucho amor"

El cantante sorprendió a su hija mayor durante su concierto en Madrid en pleno escenario, en medio de su nueva vida en España junto a Karen Schwarz y sus pequeñas.

Karen Schwarz y Ezio Oliva se mudaron a España con sus dos hijas. Foto: composición LR/Instagram
Karen Schwarz y Ezio Oliva se mudaron a España con sus dos hijas. Foto: composición LR/Instagram

Ezio Oliva vivió un emotivo momento durante su reciente concierto en Madrid, donde sorprendió a su hija mayor, Antonia, por su cumpleaños número 9. El cantante, quien dejó el Perú para iniciar una nueva etapa en España junto a Karen Schwarz y sus dos pequeñas, protagonizó una escena conmovedora al hacerla subir al escenario y cantarle frente a todo el público.

La hija del artista de 37 años no pudo contener las lágrimas ante el gesto de su padre, en un contexto especial, ya que se trataba de su primer cumpleaños lejos de su país de origen y de sus amigos. “Sorpresa para ti mi Anto. Papi te quiso hacer este regalo con mucho amor”, se lee en la publicación compartida en redes sociales por la exconductora de televisión.

PUEDES VER: Ezio Oliva termina en el suelo por ataque de ansiedad tras revelar dura realidad en España junto a Karen Schwarz

lr.pe

Ezio Oliva enternece con sorpresa de cumpleaños que hizo llorar a su hija

En medio de su presentación en Madrid el 10 de abril, el vocalista de la recordada banda Ádammo, pausó su show para dedicarle un momento especial a su hija Antonia. Con la complicidad del público y sosteniendo una pequeña torta, el artista invitó al escenario a sus dos hijas y entonó el tradicional ‘Feliz cumpleaños’.

Conmovida por la sorpresa, la pequeña rompió en llanto mientras intentaba secarse las lágrimas. Su hermana menor la abrazaba, acompañándola en ese instante íntimo que se desarrollaba frente a cientos de asistentes. Este cumpleaños tuvo un significado especial para la menor, ya que marcó un cambio importante en su vida al celebrarlo lejos de su entorno habitual.

PUEDES VER: Karen Schwarz revela a qué se dedicará en España tras dejar Perú junto a Ezio Oliva y sus hijas: “¿Estás lista, Europa?”

lr.pe

Karen Schwarz y Ezio Oliva le dedican tiernos mensajes a su hija por su cumpleaños

Previo al concierto, la exconductora y empresaria también utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a su hija. “Feliz cumpleaños a esa personita que nos cambió de nombre y nos puso Mami y Papi. Te amamos Anto de nuestra vida”, escribió.

Por su parte, el cantante también reaccionó a la publicación con una sentida frase: “Tú y tu hermana son el regalo más grande de mi vida”. Ambos demostraron así la sólida unión familiar que mantienen en medio de este cambio de vida, apostando por nuevas oportunidades en el extranjero.

Notas relacionadas
Ezio Oliva termina en el suelo por ataque de ansiedad tras revelar dura realidad en España junto a Karen Schwarz

Ezio Oliva termina en el suelo por ataque de ansiedad tras revelar dura realidad en España junto a Karen Schwarz

LEER MÁS
Karen Schwarz revela a qué se dedicará en España tras dejar Perú junto a Ezio Oliva y sus hijas: “¿Estás lista, Europa?”

Karen Schwarz revela a qué se dedicará en España tras dejar Perú junto a Ezio Oliva y sus hijas: “¿Estás lista, Europa?”

LEER MÁS
Ezio Oliva se muda a España con Karen Schwarz y sus hijas y confiesa una cruda realidad: "Nuestro comedor es una caja"

Ezio Oliva se muda a España con Karen Schwarz y sus hijas y confiesa una cruda realidad: "Nuestro comedor es una caja"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ducelia Echevarría, exfigura de ‘Esto es guerra’, lo deja todo en Lima e impacta al exponer su nueva vida en provincia: “Soy millonaria y feliz”

Ducelia Echevarría, exfigura de ‘Esto es guerra’, lo deja todo en Lima e impacta al exponer su nueva vida en provincia: “Soy millonaria y feliz”

LEER MÁS
Alejandra Baigorria se va de Perú con su familia, pero sin Said Palao, y revela el importante motivo: "Nos fuimos..."

Alejandra Baigorria se va de Perú con su familia, pero sin Said Palao, y revela el importante motivo: "Nos fuimos..."

LEER MÁS
Gustavo Salcedo se sincera y confiesa cuántas veces le fue infiel a Maju Mantilla durante su matrimonio: "Lamento..."

Gustavo Salcedo se sincera y confiesa cuántas veces le fue infiel a Maju Mantilla durante su matrimonio: "Lamento..."

LEER MÁS
Jhon Peña, músico de Corazón Serrano, sorprende al hablar por primera vez de su relación con Lesly Águila: “Jamás me he colgado de nadie”

Jhon Peña, músico de Corazón Serrano, sorprende al hablar por primera vez de su relación con Lesly Águila: “Jamás me he colgado de nadie”

LEER MÁS
Exparticipante de 'Combate' acusa a la argentina Yamila Piñero de faltarle el respeto a peruanos: "La más clasista"

Exparticipante de 'Combate' acusa a la argentina Yamila Piñero de faltarle el respeto a peruanos: "La más clasista"

LEER MÁS
Cantante Katy Jara desata revuelo al confesar su verdadera edad, pero usuarios no le creen: “¿Tan rápido pasan los años?”

Cantante Katy Jara desata revuelo al confesar su verdadera edad, pero usuarios no le creen: “¿Tan rápido pasan los años?”

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026

Atlético Madrid - Barcelona: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo por la Champions League

Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Espectáculos

Alejandra Baigorria fue diagnosticada con afección que le causa problemas en el rostro tras ampay de Said Palao

Alejandra Baigorria se va de Perú con su familia, pero sin Said Palao, y revela el importante motivo: "Nos fuimos..."

¡Fuerte confesión en ‘La granja VIP’! Samahara Lobatón revela detalles de la dura agresión de Bryan Torres: “Yo me estaba ahogando”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones Perú 2026: ¿desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar este domingo?

Link para ver tu local de votación y si eres miembro de mesa 2026

Revisa la lista de los 35 candidatos a la presidencia para este domingo 12 de abril

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025