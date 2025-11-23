HOYSuscripcion LR Focus

Susy Díaz rompe su silencio y se defiende tras su polémico abrazo a Shakira antes de su concierto: "No he hecho nada malo"

La excongresista y figura mediática Susy Díaz respondió ante críticas tras viralizarse el inesperado abrazo que le da a Shakira minutos antes de su concierto en Lima. Según comentó, el gesto fue espontáneo y sin malas intenciones.

Susy Díaz se defendió tras ser criticada duramente por las fans de Shakira luego de que rompiera el protocolo para abrazarla.
Susy Díaz se defendió tras ser criticada duramente por las fans de Shakira luego de que rompiera el protocolo para abrazarla. | Foto: composición LR/America TV

En las últimas semanas, Susy Díaz ha estado en el centro de la polémica luego de que fans de Shakira la acusaran de romper los protocolos de seguridad e incomodar a 'La Loba'. La exvedette fue invitada para caminar al lado de la cantante colombiana durante su trayecto al escenario; sin embargo, antes de iniciar su concierto, la exmodelo peruana, impulsada por la emoción, se acercó a la intérprete de 'Waka Waka' para abrazarla.

Tras este criticado incidente, Susy Díaz se pronunció sobre lo ocurrido y explicó que no cometió alguna falta respeto por saludarla. Además, reveló pese a que le habían indicado que caminaría al costado de Shakira, pero su personal de producción no se lo permitió.

PUEDES VER: Así fue el momento en que Susy Díaz abrazó a Shakira minutos antes de su concierto en el Estadio Nacional

Susy Díaz se defiende tras su polémico abrazo a Shakira

En el programa de la Chola Chabuca, Susy Díaz se presentó para contar su experiencia al ser una de las invitadas a participar del segmento 'Camino con la loba' y explicar lo ocurrido con Shakira. Según comentó, el gesto de cariño que le brindó a 'La Loba' fue sin ninguna mala intención de por medio. Además, explicó que le dijo una de sus frases típicas.

"Yo estoy contenta porque me invitaron y me dijeron que caminaría con Shakira al lado (...) Yo normal porque la abracé, le di u beso y le dije: 'Vive la vida y no dejes que la vida te viva'. Me critican por haberle dicho mi dicho. No he hecho nada malo", señaló.

PUEDES VER: Susy Díaz contó en 'América hoy' detalles de cómo se produjo el abrazo a Shakira: "Le dije que viva la vida"

Por otro lado, indicó que, aunque inicialmente le habían señalado que caminaría al costa de 'La Loba', su equipo de producción no la dejó, algo que la dejó confundida.

"La producción de Shakira que eran unos colombianos y unos americanos, no me dejaban (caminar al costado), me pusieron para atrás", sentenció.

