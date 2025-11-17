Una fan de Shakira que participó en la dinámica 'Caminata con La Loba' reveló en redes sociales la verdadera razón por la que Susy Díaz no caminó al costado de la cantante colombiana durante su primer concierto en Lima el pasado 15 de noviembre. Según su testimonio, la excongresista habría tenido un comportamiento que generó incomodidad en el equipo de seguridad, lo que terminó afectando también a los demás asistentes seleccionados.

La seguidora, quien asegura ser fan número uno de la artista barranquillera, explicó que Susy Díaz "se tiró encima" de la cantante, lo que habría provocado un cambio inmediato en el equipo de seguridad, quienes impidieron que los demás fans pudieran acercarse a Shakira como se esperaba. “La Susi nos ca** a todos”, afirmó la fan en un video viral.

Fan de Shakira revela por qué Susy Díaz no camino al costado de la cantante colombiana

La seguidora relató que los 100 fans seleccionados ingresaron al recinto cerca de las 2:30 p. m., donde esperaron durante más de seis horas para participar en la esperada caminata junto a Shakira. Sin embargo, aseguró que todo cambió cuando la artista llegó al backstage. "Había un protocolo estricto que cumplir y apenas llegó Shakira, ni siquiera subió la gradita, y la Susi fue y se le tiró encima", contó.

Aunque Shakira disimuló el momento abrazándola, la seguridad reaccionó de inmediato: "La Susi iba a caminar al lado de Shakira, pero por la burrada que hizo, no caminó a su lado. Es más, casi ni camina", agregó. La fan también lamentó que, debido al incidente, la seguridad se volvió más estricta, causando que ella y otros seguidores no pudieran saludar a la artista. “Me dio mucha lástima (…) la he visto por atrás y nada más”, expresó.

Susy Díaz habló sobre por qué no caminó al lado de Shakira

En 'América hoy', Susy Díaz confirmó que la producción le indicó que debía ubicarse detrás de Shakira y que la seguridad impedía acercarse demasiado a la artista. "Había muchos seguridades. La misma producción de Shakira me puso atrás de ella", aseguró.

Cuando le preguntaron por qué no caminó a su lado, Susy respondió: "No me dejaron ponerme al lado de Shakira. Me dijeron 'atrás', y yo normal, soy práctica". Sin embargo, dijo desconocer el motivo exacto de la decisión: "No sé, tendrían que preguntarle ustedes", declaró entre risas.