Susy Díaz, Daniela Darcourt y Los Toribianitos se unen para celebrar la Navidad este 20 y 21 de diciembre. Fotos: Facebook | Fotos: Facebook

Falta menos de un mes para celebrar la Nochebuena, sin embargo, ya se vienen anunciando diversos eventos para festejar este evento con grandes y chicos. Uno de ellos es ‘La Feria Panetón’, que se realizará en el Parque de la Exposición, en pleno corazón del Centro de Lima. Esta celebración, pensada para toda la familia, reunirá a artistas invitados para vivir la magia de la Navidad se llevará a cabo los días 20 y 21 de diciembre.

En esta primera edición de ‘La Feria Panetón’, se contará con la participación de artistas de la talla de Susy Díaz, Daniela Darcourt y Los Toribianitos, quienes se encargarán de contagiar el espíritu navideño a ritmo de los villancicos en estas dos jornadas llenas de música, gastronomía, diversión y espíritu festivo.

'La Feria Panetón' reúne a Susy Díaz, Daniela Darcourt y Los Toribianitos para celebrar la Navidad. Foto: difusión.

¿Cómo adquirir entradas para ‘La Feria Panetón’?



Además de Susy Díaz, Daniela Darcourt, Los Toribianitos; el escenario de ‘La Feria Panetón’ recibirá a Bareto, La Nueva Invasión, Los Arlequines y Camagüey para sumar la diversión. La cita es el sábado 20 y domingo 21 de diciembre en el Parque de la Exposición. Las entradas están a la venta en Joinnus.

Asimismo, los asistentes podrán llevar clases de cocina y ser partícipes de increíbles shows navideños, que harán de estas dos fechas una Navidad inolvidable.

¿Qué otras actividades habrá en ‘La Feria Panetón’?



Los asistentes a la feria navideña tendrán la oportunidad de disfrutar y adquirir una gran variedad de productos típicos de la temporada en un solo lugar. El evento reunirá una completa feria de regalos, una “paviferia”, estación de envoltura, concursos, sorteos, y una amplia gama de emprendimientos, pensados especialmente para que las familias encuentren todo lo necesario para celebrar la Navidad y la llegada del Niño Jesús.

La experiencia está diseñada para grandes y pequeños, con espacios de entretenimiento donde podrán conocer a Papá Noel, participar en talleres de manualidades, y disfrutar de juegos mecánicos e inflables. Uno de los momentos más esperados será el encendido del árbol navideño, que promete llenar de emoción y espíritu festivo a todos los presentes.

En la zona gastronómica, los visitantes podrán degustar exquisitos platos de reconocidos restaurantes como El Chinito, Doomo Saltado, Edo, Tori, Café A Bistro y Big Boy, ideales para compartir en familia. Además, las marcas participantes sorprenderán con diversas actividades y regalos, haciendo de esta feria un lugar perfecto para vivir la magia de la Navidad.

