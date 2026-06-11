John Kelvin se habría llevado el pasaporte de Dalia Durán al ingresar a la fuerza a su domicilio. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

John Kelvin se habría llevado el pasaporte de Dalia Durán al ingresar a la fuerza a su domicilio. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

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John Kelvin se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática tras la difusión de videos en los que, según Dalia Durán, aparece en presunto estado de ebriedad dentro del edificio donde reside con sus hijos. La situación provocó la intervención de las autoridades del distrito de Comas y una denuncia formal en la comisaría de Santa Luzmila.

La cubana, madre de los hijos del cumbiambero, señaló que el cantante insistió en ingresar a su departamento en distintas ocasiones, incluso de madrugada y por la mañana, lo que generó conflictos que ella califica como constantes y que han afectado la convivencia parental. Los materiales audiovisuales presentados en 'Magaly TV: la firme' forman parte de las pruebas que la modelo entregó a la Policía.

Dalia Durán muestra videos de John Kelvin aparentemente ebrio en su condominio

Como parte de la denuncia, Dalia Durán entregó a las autoridades videos y fotografías en los que John Kelvin aparece en estado aparentemente alterado, tocando la puerta de su departamento y permaneciendo en las zonas comunes del inmueble, incluida la piscina.

Las imágenes, según indicó, evidencian un patrón de comportamiento repetitivo que ha puesto en riesgo la tranquilidad de la familia. La cubana enfatizó que estas acciones no solo afectaron su seguridad, sino que también alteraron la rutina de sus hijos en el condominio.

En un audio difundido por el programa 'Magaly TV: la firme', Dalia relató un episodio en el que un supuesto teniente acompañaba a su expareja intentando ingresar a su departamento y manifestó: “Ha venido un supuesto teniente con el señor John Kelvin, el mismo matón, queriendo tumbarme mi puerta. Está vulnerando mis derechos como mujer y yo lo voy a dejar en constancia”.

Además, la también cantante aclaró que la relación con el padre de sus hijos se limita exclusivamente al vínculo parental y que la convivencia directa ya no existe. Aun así, indicó que el artista ha llegado a aparecer en el condominio sin previo aviso, incluso en horarios nocturnos, presuntamente bajo los efectos del alcohol, lo que ha generado preocupación por la seguridad de sus hijos y el orden en el edificio.

Dalia Durán denuncia que John Kelvin robó sus pertenencias

Una semana después de los primeros incidentes, Dalia Durán denunció que John Kelvin ingresó a su departamento y sustrajo objetos de valor. Según el parte policial, el cantante habría encontrado a sus hijas jugando en el parque y luego se dirigió con ellas hacia el inmueble, del que salió posteriormente con una maleta y una bolsa.

“Se llevó mis pasaportes (…) Si ese documento es utilizado, él sabe que eso no va a terminar nada bien”, expresó ante el programa de Magaly Medina, hasta donde llegó acompañada de su abogado. Las cámaras de seguridad del edificio registraron los movimientos del cumbiambero, con lo que aportaron evidencia que respalda la denuncia de la cubana.