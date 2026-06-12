Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte reaparecen con apasionado beso tras anunciar su ruptura meses atrás

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Las especulaciones sobre una posible reconciliación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte parecen haber llegado a su fin. La pareja volvió a mostrarse en una campaña comercial, donde protagonizó escenas de besos, complicidad y cercanía, lo que reforzaría la versión de que retomaron su relación sentimental.

Esta reaparición cobra especial relevancia porque, en marzo pasado, la empresaria brasileña anunció el fin de su romance con el delantero de Alianza Lima. Sin embargo, en las últimas semanas ambos fueron vistos compartiendo distintos momentos familiares, lo que afianzó la versión de su acercamiento.

Paolo Guerrero besa a Ana Paula Consorte y habrían retomado relación

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte volvieron a captar la atención de sus seguidores al aparecer juntos en una campaña promocional de ConPink, la marca impulsada por la modelo brasileña. La pareja protagonizó una serie de contenidos para redes sociales que rápidamente despertaron comentarios sobre su situación sentimental real.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue una historia en la que ambos intercambian un beso mientras promocionan una fragancia masculina asociada al nombre del delantero de Alianza Lima. La escena fue interpretada por muchos usuarios como una clara señal de que habrían retomado su romance.

Las sospechas crecieron aún más tras las recientes publicaciones de Consorte durante un viaje familiar a Miami. En las imágenes compartidas, se observa a la empresaria disfrutando de varios momentos junto al futbolista y sus hijos, reflejando una dinámica cercana fuera del ámbito laboral.

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¿Por qué habían terminado Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte?

Ana Paula Consorte anunció públicamente el 4 de marzo de este año su ruptura definitiva con Paolo Guerrero, a través de un chat que mantuvo con el desaparecido programa 'Mesa caliente'. Allí no solo confirmó el fin de su relación con el futbolista, sino que añadió que estaba separada de él desde hacía meses.

“No estamos juntos desde hace un tiempo. Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida. “Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener una buena relación”, señaló en ese entonces.