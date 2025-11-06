Luego del repentino anuncio de 'Florcita' Polo Díaz como candidata a la Cámara de Diputados, su madre, la exvedette Susy Díaz, salió a defenderla públicamente tras la serie de opiniones y críticas que surgieron entorno a la postulación. Por medio de una entrevista para el programa 'Todo se filtra', sostuvo que su hija cuenta con estudios superiores y que tendrá su apoyo en esta faceta.

"Yo no tuve la suerte de estudiar en la universidad porque mis padres no tenían los medios económicos, pero a mi hija Florcita la matriculé en la universidad. Por cinco años estudió Ciencias de la Comunicación", señaló Susy. Sin embargo, agregó que no logró sacar su título por convertirse en madre. "Si no sacó su cartón de bachiller o su título fue porque salió embarazada y se dedicó a criar a sus hijos", contó.

Susy Diaz respalda a Florcita Polo tras postulación

Para la también excongresista, esta podría ser la oportunidad de su hija con Augusto Polo Campos para demostrar sus aparentes capacidades, y ratificó que contará con su soporte como madre. "Siempre la voy a apoyar, como cualquier madre que apoya a sus hijos. (...) Todos merecen una oportunidad para demostrar lo que pueden hacer", reveló.

De igual forma, se mostró contenta de que Florcita siga sus pasos. "Le he dicho que si estoy acá en Lima y no tengo trabajo, la voy a apoyar. Yo siempre la voy a apoyar", sostuvo la popular 'Chuchi'.

Susy Díaz se sentará en el sillón de 'El valor de la verdad'

Este domingo 9 de noviembre, Susy Díaz será la nueva invitada del programa 'El valor de la verdad' conducido por Beto Ortiz. Una edición que estará llena de nuevas revelaciones de la exvedette, entorno a figuras del medio artístico y su vida personal. Su última participación fue en enero del 2020 donde se llevó el premio de 15 mil soles, tras responder a 18 preguntas.