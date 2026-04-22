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Espectáculos

¿Quién es el hombre que fue ampayado con Tilsa Lozano y por qué genera revuelo tras negar a la conductora?

El nombre de este empresario, que atravesaría un proceso de separación con su esposa, tomó protagonismo tras negar romance con Tilsa Lozano, con quien fue captado cariñoso tras un viaje a Colombia.

Tras ser captado con Tilsa Lozano, el arquitecto aseguró que son amigos desde hace años.
Tras ser captado con Tilsa Lozano, el arquitecto aseguró que son amigos desde hace años. | Foto: composición LR/Magaly TV, la firme

Andrés Muñoz, un nombre hasta hace poco desconocido para el público, se convirtió en protagonista de un ampay con Tilsa Lozano. Arquitecto de profesión, su aparición en imágenes cariñosas junto a la figura de la farándula nacional lo colocó en el centro de la polémica.

La atención no solo recae en la conductora de televisión, sino también en la figura de Muñoz, cuya vida personal y declaraciones han despertado interrogantes. Su negativa a reconocer un romance, pese a los registros difundidos, ha intensificado el debate sobre su papel en esta historia.

PUEDES VER: El fuerte mensaje que Tilsa Lozano compartió poco antes de ser negada por hombre con el que fue ampayada: "Merecemos que alguien..."

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¿Quién es el nuevo ‘galán’ de Tilsa Lozano?

Andrés Muñoz es un arquitecto y empresario vinculado al sector inmobiliario en el Perú. Su nombre se hizo conocido públicamente tras ser identificado como el acompañante de Tilsa Lozano en un viaje a Cartagena y el hombre que la besó afuera de su domicilio tras volver al país, episodios que luego derivaron en imágenes difundidas por ‘Magaly TV, la firme’. Además de su actividad profesional, en sus redes sociales se presenta como artista y cinturón negro en jiu-jitsu.

Según la información disponible en la cuenta oficial de ÄMAK Vichayito, un condominio de playa ubicado en Piura, Muñoz figura como fundador del proyecto, lo que refuerza su perfil empresarial y lo vincula directamente con iniciativas de segunda vivienda en el país.

Andrés Muñoz es identificado como fundador de ÄMAK Vichayito.

Andrés Muñoz es identificado como fundador de ÄMAK Vichayito. Foto: Instagram

PUEDES VER: Tilsa Lozano es ampayada besando a hombre casado, pero él la niega tras ser encarado por 'Magaly TV, la firme': "Somos amigos"

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Matrimonio del nuevo ‘galán’ de Tilsa Lozano y negativa a un romance

La polémica se agudizó al conocerse que Muñoz estaría casado, aunque separado de su esposa. Este detalle añadió tensión a las imágenes difundidas, pues la situación personal del arquitecto generó cuestionamientos sobre su cercanía con la exvengadora.

Andrés Muñoz, el hombre que fue ampayado con Tilsa Lozano

Andrés Muñoz, el hombre que fue ampayado con Tilsa Lozano. Foto: Instagram

Consultado directamente por los reporteros de Magaly Medina, Muñoz fue enfático al negar cualquier relación sentimental con Tilsa Lozano. “Somos amigos, somos súper amigos”, declaró, restando importancia a las escenas difundidas y asegurando que lo une a la conductora únicamente una amistad de muchos años, pese al viaje compartido y al beso registrado en Lima.

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