Keiko Fujimori se negó a reconocer a su padre como dictador en una entrevista pasada. Foto: Composición LR/Captura/TikTok

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En medio de la espera de los resultados al 100% por parte de la ONPE, un video de hace más de cinco años volvió a circular en redes sociales y muestra un tenso reencuentro entre Keiko Fujimori y Jaime Bayly durante una entrevista. En las imágenes, el periodista califica sin titubeos a Alberto Fujimori, padre de la lideresa de Fuerza Popular, como un dictador y corrupto, lo que provocó una reacción inmediata de incomodidad y molestia en su entrevistada, quien pidió respeto hacia la figura de su padre y afirmó: "¡No lo voy a aceptar!".

A pesar de que las críticas del exconductor de 'El francotirador' se basaban en el Informe Global de la Corrupción 2004 de Transparencia Internacional, la conversación no se limitó a confrontaciones. La candidata presidencial reconoció que durante el gobierno de su padre existieron momentos de "autoritarismo", pero defendió su legado en otros aspectos.

Keiko Fujimori enfrenta a Jaime Bayly por llamar dictador a su padre

El tenso intercambio comenzó cuando Jaime Bayly cuestionó a Keiko Fujimori sobre su relación con Rafael López Aliaga, al señalar que el líder de Renovación Popular había sido aportante de la campaña de Fuerza Popular en 2011 y 2016. La exparlamentaria reconoció conocerlo, aunque calificó sus ideas como "muy radicales", y buscó mantener un tono mesurado durante la conversación.

Sin embargo, el escritor fue más allá y lanzó la pregunta que desencadenó el momento más álgido del diálogo: "¿Lo conocías cuando tu padre era un dictador?". La reacción de Fujimori Higuchi no se hizo esperar: pidió respeto hacia su padre y manifestó con firmeza su rechazo a esa afirmación.

"¡No lo voy a aceptar! No voy a aceptar que tildes a mi padre como dictador, trátalo con respeto", expresó. Pese a este impase, Jaime Bayly no perdió la calma y aseguró estar tratándolo con respeto, pero, a pedido de su entrevistada, trataría a Alberto Fujimori como un "autócrata".

"Hubo momentos de autoritarismo, eso lo reconozco", expresó Keiko Fujimori, visiblemente incómoda.

Jaime Bayly compara a Alberto Fujimori con Nicolás Maduro

Jaime Bayly expresó su descontento con Keiko, quien insistía en que su padre, Alberto Fujimori, merecía ser tratado con mayor respeto. Para el ex presentador de Latina, la historia es una sola y debe ser contada tal cual.

"Me preocupa que digas que tu papá no fue un dictador y que me me digas que yo le estoy faltando al respeto. La historia tiene que reconocer que el señor Fujimori fue dictador desde que cerró el Congreso", indicó. Sin embargo, la lideresa de Fuerza Popular intentó defender a su progenitor al asegurar que, pese al cierre del Parlamento, convocó poco después a elecciones.

Ante esta afirmación, Bayly comparó a Alberto Fujimori con Nicolás Maduro en Venezuela, algo que desagradó por completo a la aún esposa de Mark Vito.

"Jaime, por favor, no puedes comparar a mi padre con Maduro (…) son modelos absolutamente diferentes y lo que hoy vive Venezuela realmente es terrible, muy triste", señaló.