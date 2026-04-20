La cantante Yahaira Plasencia reapareció públicamente junto a su equipo legal para ratificar que continuará el proceso judicial contra Magaly Medina, a quien acusa de difamación agravada. El pronunciamiento fue difundido a través de sus redes sociales, donde insistió en que las declaraciones emitidas en televisión vulneraron su imagen personal y profesional.

En el video, la salsera aseguró que las expresiones utilizadas por la figura de ATV dañaron su reputación como mujer, artista y figura pública. La salsera subrayó que el caso no solo involucra su honor, sino también el impacto que este tipo de calificativos puede generar en la percepción pública, motivo por el cual decidió llevar el proceso hasta las últimas instancias judiciales.

Yahaira Plasencia demanda a Magaly Medina por difamación

La intérprete confirmó que la denuncia fue presentada hace aproximadamente un año y medio, y que su defensa legal está decidida a sostener el caso. Según explicó su equipo, el proceso se sustenta en expresiones consideradas ofensivas, entre ellas calificativos como “runruna” y “escort”, los cuales —afirman— afectaron directamente su imagen a nivel nacional e internacional.

Una de las abogadas de Yahaira Plasencia señaló que estas palabras no solo resultan denigrantes, sino que además podrían incentivar la normalización de insultos hacia las mujeres en espacios públicos. En esa línea, la defensa enfatizó que buscarán demostrar el daño ocasionado y establecer un precedente frente a este tipo de situaciones mediáticas.

Por su parte, el abogado principal fue enfático al señalar que el caso irá “con todo”, al considerar que no se puede permitir que se vulneren derechos fundamentales como la dignidad y el honor. La estrategia legal apunta a evidenciar el impacto de las declaraciones en la trayectoria artística de Yahaira Plasencia.

“Vamos a ir con todo porque no es posible que la señora Magaly Medina siga ofendiendo la dignidad no solamente de una sola persona, sino de toda la comunidad, de todas las mujeres en el Perú, y eso no lo vamos a permitir”, sentenció.

¿Qué pasó entre Yahaira Plasencia y Magaly Medina?

El conflicto entre Yahaira Plasencia y Magaly Medina se remonta a diciembre de 2024, cuando la cantante decidió iniciar acciones legales tras una serie de comentarios emitidos en televisión. Previamente, la artista envió una carta notarial solicitando una rectificación en un plazo de 24 horas; sin embargo, esta no se concretó.

La controversia surgió luego de opiniones vinculadas a un viaje de la salsera a Miami, donde participó en actividades relacionadas con los Latin Grammy 2024. En ese contexto, la expareja de Jefferson Farfán rechazó tajantemente las interpretaciones difundidas, calificándolas como difamatorias y perjudiciales para su carrera.

“Esta no es la primera vez que Magaly viene ensañándose conmigo. Siempre denigrando mi imagen. Humillándome, dañando mi honor y mi reputación. Nunca le respondo, pero esta vez llegó demasiado lejos. No voy a quedarme de brazos cruzados. Iré hasta las últimas consecuencias”, afirmó.