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John Kelvin deja en shock al denunciar a Dalia Durán por violencia psicológica y más delitos: "Estoy orando por ella"

John Kelvin rompe el silencio y contraataca: mientras su expareja lo acusó de agresión, él denuncia a Dalia Durán por violencia psicológica, hurto y violación de domicilio, en medio de un conflicto familiar.

Dalia Durán y John Kelvin nuevamente enfrentados en la vía judicial. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Dalia Durán y John Kelvin nuevamente enfrentados en la vía judicial. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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John Kelvin ha sorprendido a la opinión pública al presentar denuncias contra su expareja, Dalia Durán, por presunta violencia psicológica y otros hechos. El cumbiambero declaró ante el Ministerio Público, negó los señalamientos que la modelo cubana había hecho en su contra por supuestas agresiones hacia ella y su hijo, y aseguró que también ha sido víctima de constantes hostigamientos y conflictos dentro del entorno familiar. Además, reveló que presentó denuncias por el impacto que, según afirma, ha sufrido su hijo.

En este contexto, el artista peruano expresó públicamente: "Estoy orando por ella. Siento que tiene mucho rencor...", palabras que contrastan con los episodios previos en los que Durán lo acusó de agredirla físicamente. Cabe recordar que, en años anteriores, la modelo apareció en 'Magaly TV: la firme' con lesiones visibles en el rostro y el cuerpo, presuntamente provocadas por el cantante de cumbia.

PUEDES VER: John Kelvin abandonará Perú tras ser condenado a 4 años y 1 día de pena privativa de su libertad: "Nos volveremos a encontrar"

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John Kelvin denuncia a Dalia Durán

John Kelvin presentó una denuncia preliminar contra Dalia Durán por presunta agresión psicológica hacia sus hijos, al sostener que las acciones de su expareja afectan directamente la salud emocional y mental de los menores.

“Estoy velando por la salud mental y emocional de mis hijos. No es que un día te los voy a dejar ver y otros no”, declaró el cantante, al señalar que la modelo le habría impuesto condiciones para que pueda pasar tiempo con sus hijos.

En sus declaraciones, mencionó que Dalia Durán le habría exigido condiciones poco razonables: “Dame esto y te los hago ver o si viajas, llévame a mí también porque si no, no te los doy”. Además, aseguró que ella ejerce violencia psicológica sobre los menores y obstaculiza sus intentos de acercamiento.

“Impide que yo me acerque a ver a mis hijos. Ellos se me acercan. Ahorita ella pone una denuncia en la cual no puedo acercarme ni a ella ni a mis hijos. Hace un daño de inestabilidad en su contra”, afirmó.

PUEDES VER: John Kelvin fue condenado a cuatro años y un día de pena privativa de la libertad por agredir otra vez a Dalia Durán

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Abogado de John Kelvin anuncia delitos por los que denuncian a Dalia Durán

El abogado de John Kelvin confirmó que su cliente interpuso una denuncia formal contra Dalia Durán ante la Fiscalía Penal de turno y señaló que la modelo enfrenta varias acusaciones. “La hemos denunciado por violación de domicilio, hurto y daños materiales y hemos adjuntado todas las pruebas para la investigación”, indicó el representante legal, tras señalar que la también cantante habría buscado a su patrocinado a pesar de la orden de alejamiento que ella misma había solicitado.

Por su parte, el cantante reiteró su postura de mantener la calma en medio del conflicto y negó categóricamente las acusaciones en su contra.

“Yo trato de llevar la fiesta en paz como papás. Hasta vergüenza siento, siento pena (...) Niego tajantemente haberla agredida a ella y a mi menor hijo”, afirmó, al subrayar que su prioridad sigue siendo el bienestar de sus hijos y el manejo responsable de la situación pese a la tensión entre ambas partes.

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