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Espectáculos

Andrea San Martín celebra con sus hijas la compra de su nueva camioneta tras su éxito como influencer y empresaria: "De mí para mí"

La exchica reality aseguró que este logro personal adquiere un significado especial al compartirlo con sus dos hijas tras alejarse de los realities y enfocarse en su trabajo como empresaria e influencer.

Andrea San Martín se compra una camioneta y lo celebra con sus hijas. Foto: composición LR/difusión. Foto: composición LR/Instagram
Andrea San Martín se compra una camioneta y lo celebra con sus hijas. Foto: composición LR/difusión. Foto: composición LR/Instagram

Andrea San Martín, exchica reality, celebró la compra de una nueva camioneta, un logro que compartió junto con sus dos hijas. La popular ‘Ojiverde’ explicó que decidió renovar su vehículo anterior por uno más amplio y cómodo, pensado especialmente para compartirlo con sus menores.

“De mí para mí. A diferencia de otras oportunidades, hoy no llegué sola a celebrar y eso ya lo hace mucho más especial”, expresó la influencer, quien estuvo acompañada de sus pequeñas, fruto de sus relaciones con Sebastián Lizarzaburu y Juan Víctor Sánchez. Asimismo, señaló: “Este es un logro no solo para mí sino para ellas”.

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Andrea San Martín muestra su nueva camioneta y comparte la alegría con sus hijas

La exchica reality compartió con sus seguidores cómo fue la experiencia de sorprender a sus hijas con la nueva camioneta. Según relató, las menores no tenían conocimiento de la compra y vivieron el momento con gran emoción al descubrir el vehículo. La ‘Ojiverde’ detalló que esta adquisición era un objetivo que venía buscando desde hace tiempo y que finalmente logró concretar este año.

“En este punto las niñas no tenían ni idea de lo que iba a pasar y es una gran sorpresa que quería compartirlo solamente con ellas… estoy muy emocionada también de compartir con ustedes este regalo que me hice”, señaló. Además, explicó que su nuevo vehículo cuenta con tres filas de asientos, lo que le permitirá realizar planes familiares y compartir momentos con sus hijas y sus amigas.

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¿A qué se dedica Andrea San Martín tras alejarse de la televisión?

Tras su etapa en los realities como ‘Combate’ y ‘Esto es guerra, la exfigura de televisión ha enfocado su carrera en el mundo digital, consolidándose como influencer y creadora de contenido. Gestiona su marca personal en redes sociales, especialmente en Instagram bajo el usuario @mama.porpartidadoble, en el que comparte contenido relacionado a su vida personal y su rol como madre.

Además, la creadora de contenido tiene su propio estudio de maquillaje, inaugurado en enero de 2023 en el distrito de San Isidro. A pesar de sus negocios, la tiktoker continúa activa en redes sociales, donde promociona marcas, emprendimientos y comparte consejos de maternidad.

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