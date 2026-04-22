Robo al vehículo de Carlos Vílchez habría ocurrido la noche del martes 21 de abril. | Foto: composición LR/Facebook/Todos por Pueblo Libre

Robo al vehículo de Carlos Vílchez habría ocurrido la noche del martes 21 de abril. | Foto: composición LR/Facebook/Todos por Pueblo Libre

Carlos Vílchez habría sufrido el robo de su automóvil en Pueblo Libre la noche del martes 21 de abril. El suceso fue comunicado por una organización comunitaria del distrito, que aseguró que el humorista no recibió ayuda inmediata de las autoridades y exigió mayor seguridad para una zona que, pese a ser considerada peligrosa, carecería de vigilancia.

De acuerdo con la agrupación, el carismático conductor de 'Mande quien mande' tuvo que acudir por sus propios medios hasta un módulo de seguridad para pedir ayuda y presentar su denuncia.

Alertan robaron vehículo de Carlos Vílchez

La alerta vecinal estuvo acompañada de una foto en la que se apreciaba al presentador de televisión observando registros de la cámara de videovigilancia al lado de agentes de seguridad, incluyendo un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El robo de su vehículo habría ocurrido poco antes de las 10.00 p. m. y fue reportado por la comunidad de Todos por Pueblo Libre en Facebook a las 10.43 p. m. de ese mismo martes 21 de abril. “​Hace aproximadamente una hora, se registró el robo del automóvil del vecino Carlos Vílchez en la intersección de la Av. Universitaria con Av. La Mar”, se lee en la publicación.

Carlos Vílchez tras sufrir robo de su vehículo en Pueblo Libre. Foto: Facebook/Todos por Pueblo Libre

Acusan a las autoridades de no brindar ayuda inmediata a Carlos Vílchez

En medio del reporte sobre el robo sufrido por Carlos Vílchez, la organización comunitaria expuso además la falta de auxilio inmediato que habría enfrentado el humorista. “Tras el incidente, el afectado tuvo que desplazarse a pie hacia el módulo de seguridad de la zona para intentar presentar su denuncia y solicitar la revisión de las cámaras de vigilancia”, afirmaron.

La agrupación vecinal reclamó mayor resguardo en este sector de Pueblo Libre, considerado un punto crítico y una “zona picante” debido a la ausencia de patrullaje constante. ​”Exigimos a la Municipalidad de Pueblo Libre y a la gerencia de Seguridad Ciudadana que refuercen la vigilancia en este sector. No es posible que un punto tan concurrido sea zona liberada para la delincuencia por falta de rondas preventivas. ​¡Vecino, mantente alerta y reporta cualquier movimiento sospechoso!”, sentenciaron.

Al cierre de la nota, aún no se habría identificado al o los responsables del crimen.