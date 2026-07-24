➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 24 de julio, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este viernes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
- ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 23 de julio, según Jhan Sandoval
- Horóscopo Zodiacal
¿Quieres saber qué te deparan los astros este viernes 24 de julio? Revisa el horóscopo de este jueves del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 24 de julio?
- Aries: Has superado con éxito los problemas que tenías a nivel laboral. Ahora te embarcarás en una nueva idea que te tomará mucho tiempo y dedicación materializar. Piensa bien si te conviene.
- Tauro: Al analizar los pros y contras de esa oferta que has recibido notarás que el exceso de responsabilidad no compensará el esfuerzo, es posible que lo descartes. En el amor, evita celos y conflictos.
- Géminis: No presiones con indicaciones y llamadas a cada instante a esa persona que está colaborando contigo. Hacerlo complicaría la buena relación que trata de mantener. Sé prudente y conciliador.
- Cáncer: Tendrás que tomar decisiones radicales, posiblemente rompas con acuerdos o desvincules a personas de tus proyectos. En el amor, aparece una nueva oportunidad. No la descartes.
- Leo: A pesar de las dificultades que has experimentado, ahora todo gira de manera positiva y a favor. Concretas algo que habías esperado hace mucho tiempo. Es posible que planifiques un viaje.
- Virgo: El exceso de presión laboral o económica está generando tal nivel de estrés que necesitas establecer límites y descansar si no deseas ver afectada tu salud. Aún estas a tiempo, no te sobrecargues.
- Libra: Sabes que esa persona es clave para el desarrollo de tus proyectos, pero te está costando llegar a un acuerdo conveniente en lo económico. Sé más flexible o de lo contrario lo podría descartar.
- Escorpio: Sientes que algunas personas están alcanzando con facilidad las metas que tú también estás persiguiendo. No desesperes ni dudes de tus estrategias. Sé paciente y espera, todo lo concretarás.
- Sagitario: Comprobarás que algunos compañeros han descuidado las labores que se comprometieron a realizar. No puedes ser flexible. Necesitas ejercer presión si deseas culminar procesos.
- Capricornio: Tu dedicación y empeño no el mismo que el de tus compañeros. Sientes que no se comprometen con lo planificado y es posible que expreses tu incomodad por esto. Evita confrontaciones.
- Acuario: Cancelas una salida con amistades o con alguien especial debido a imprevistos laborales que deberás de atender. Evita que el mal humor te domine y céntrate en tu gestión. Todo lo resolverás.
- Piscis: Un compañero tendrá una actitud desleal contra ti. Es posible que tenga comentarios insidiosos frente a un superior con la intención de afectar tu reputación. Mantén la calma, no lo conseguirá.