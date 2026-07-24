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¡Se volvió a ilusionar! Vania Bludau se luce feliz con nuevo galán: revelan la identidad del hombre que se robó el corazón de la peruana

Vania Bludau se ha vuelto a ilusionar con un joven graduado de la Universidad de California. La felicitaron por su elección usuarios. "Después de tantos sapos, ya tocaba", le dijeron.

Vania Bludau revela su nueva relación tras un difícil año y medio. La modelo comparte momentos felices con Adam Daudier, un biólogo y DJ que ha conquistado su corazón. Fotos: Instagram
Vania Bludau revela su nueva relación tras un difícil año y medio. La modelo comparte momentos felices con Adam Daudier, un biólogo y DJ que ha conquistado su corazón. Fotos: Instagram
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Vania Bludau vivió un difícil momento a inicios de 2025, cuando su pareja de entonces la dejó luego de perder el bebé que venía en camino. Un año y medio después, la modelo peruana compartió fotos y videos del hombre que le habría hecho volver a creer en el amor. Nathaly Julca, exreportera de Magaly Medina, sorprendió al revelar la identidad del nuevo galán de la exchica reality.

En las imágenes que compartió Vania Bludau, se la ve muy contenta disfrutando de gratos momentos con un misterioso joven. Si bien ella no lo ha etiquetado en las redes sociales ni ha revelado la identidad de su acompañante, la exurraca logró identificarlo.

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Revelan la identidad del nuevo galán de Vania Bludau

El último jueves 23 de julio, Julca compartió en su TikTok un video con los mejores momentos de Vania Bludau con su nuevo saliente y sorprendió a más de uno al contar que el nombre del joven corresponde a Adam Daudier, quien no ha dudado en presumir a la peruana en sus redes sociales.

De acuerdo al informe de la extrabajadora de Magaly Medina, Adam Daudier es biólogo de profesión y se graduó en la Universidad de California. Además, se desempeña como empresario y DJ. El joven extranjero también sería profesor de yoga, disciplina que justamente practica Vania Bludau.

Vania Bludau y Adam Daudier llevan unos meses juntos y en abril del 2026, la peruana trajo al extranjero a conocer su país, especialmente Cusco y Machu Picchu. Por lo que se puede ver en su cuenta de Instagram, donde cuenta con casi 3.000 seguidores, una de sus pasiones es viajar por el mundo.

Tras revelarse que Vania Bludau sale con Adam Daudier, usuarios de TikTok la felicitaron y le desearon lo mejor. "Está muchísimo mejor que Mario y que le vaya bien", "Se lo tenía guardadito. Para que no se lo roben", "Después de tantos sapos, ya tocaba", "Está mejor que Mario" y "Bueno, ya era hora, que disfrute, que sea feliz, es joven y guapa"; fueron algunos de los comentarios que aparecen en las redes sociales.

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