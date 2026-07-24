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Partidos de hoy, viernes 24 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la Copa Sudamericana de Vóley y el inicio de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Programación de los partidos de HOY, viernes 24 de julio. Foto: composición LR/Universitario/Regatas Lima
Programación de los partidos de HOY, viernes 24 de julio. Foto: composición LR/Universitario/Regatas Lima
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este viernes 24 de julio del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales como L1 Max, Latina TV o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DSports, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Culmina la fase de grupos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Por otra parte, Universitario de Deportes será uno de los equipos que verá acción en la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

PUEDES VER: Alianza Lima hizo oficial la salida de Guillermo Viscarra en pleno Torneo Clausura 2026: "Gracias por todo, 'Billy'"

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Partidos de la Liga 1 HOY

  • Alianza Atlético vs Los Chankas
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Universitario vs Cusco FC
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Copa Sudamericana de Vóley HOY

  • Venezuela vs Ecuador
  • Hora: 10.45 a. m.
  • Canal: Latina (web y app)
  • Brasil vs Chile
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: Latina (web y app)
  • Argentina vs Colombia
  • Hora: 3.45 p. m.
  • Canal: Latina TV (señal abierta)
  • Perú vs Bolivia
  • Hora: 6.15 p. m.
  • Canal: Latina TV (señal abierta)

Partidos de HOY en la Primera División de Uruguay

  • Nacional vs Progreso
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: DSports, Antel TV

Partidos de HOY en la liga colombiana

  • Deportivo Cali vs Jaguares
  • Hora: 8.15 p. m.
  • Canal: Win Sports
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