Partidos de hoy, viernes 24 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la Copa Sudamericana de Vóley y el inicio de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este viernes 24 de julio del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales como L1 Max, Latina TV o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DSports, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Culmina la fase de grupos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Por otra parte, Universitario de Deportes será uno de los equipos que verá acción en la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
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Partidos de la Liga 1 HOY
- Alianza Atlético vs Los Chankas
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Universitario vs Cusco FC
- Hora: 8.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Copa Sudamericana de Vóley HOY
- Venezuela vs Ecuador
- Hora: 10.45 a. m.
- Canal: Latina (web y app)
- Brasil vs Chile
- Hora: 1.15 p. m.
- Canal: Latina (web y app)
- Argentina vs Colombia
- Hora: 3.45 p. m.
- Canal: Latina TV (señal abierta)
- Perú vs Bolivia
- Hora: 6.15 p. m.
- Canal: Latina TV (señal abierta)
Partidos de HOY en la Primera División de Uruguay
- Nacional vs Progreso
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: DSports, Antel TV
Partidos de HOY en la liga colombiana
- Deportivo Cali vs Jaguares
- Hora: 8.15 p. m.
- Canal: Win Sports