Partidos de hoy, viernes 24 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este viernes 24 de julio del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales como L1 Max, Latina TV o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DSports, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Culmina la fase de grupos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Por otra parte, Universitario de Deportes será uno de los equipos que verá acción en la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Partidos de la Liga 1 HOY

Alianza Atlético vs Los Chankas

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 Max

Universitario vs Cusco FC

Hora: 8.30 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Copa Sudamericana de Vóley HOY

Venezuela vs Ecuador

Hora: 10.45 a. m.

Canal: Latina (web y app)

Brasil vs Chile

Hora: 1.15 p. m.

Canal: Latina (web y app)

Argentina vs Colombia

Hora: 3.45 p. m.

Canal: Latina TV (señal abierta)

Perú vs Bolivia

Hora: 6.15 p. m.

Canal: Latina TV (señal abierta)

Partidos de HOY en la Primera División de Uruguay

Nacional vs Progreso

Hora: 5.30 p. m.

Canal: DSports, Antel TV

Partidos de HOY en la liga colombiana