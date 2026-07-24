Minuto 5: Se anula un gol a José Manzaneda por estar en posición adelantada.

Minuto 19: Fuerte cabezazo de Valera para abrir el marcador en el Monumental.

Universitario vs Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 | Foto: Liga 1

Universitario vs Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 | Foto: Liga 1

Universitario vs Cusco FC EN VIVO juegan este viernes 24 de julio por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en el estadio Monumental. El cuadro crema buscará sumar una nueva victoria ante un complicado rival para mantenerse en los primeros puestos del campeonato. Conoce a qué hora empieza el partido, qué canal lo transmite y dónde seguir la cobertura minuto a minuto con todas las incidencias, alineaciones, goles y resultado actualizado.

Universitario vs Cusco FC EN VIVO 21:22 ¡Terminó el primer tiempo! Terminan los primeros 45 minutos en el Monumenral. Gana la U a Cusco FC por la mínima diferencia. 21:20 ¡Falta contra Concha! Minuto 48: Jairo Concha es atendido tras sufrir un golpe con los chimpunes de Zevallos de Cusco FC. 21:17 Se adicionan minutos El cuarto árbitro anuncia que se jugarán 4 minutos más en este primer tiempo. 21:16 ¡Intenta Universitario! Minuto 44: Alzugaray intentó desde larga distancia. El club crema busca el segundo. 21:12 ¡ Universitario busca el segundo! Minuto 40: Tras una gran jugada en ataque, el club crema estuvo a poco de anotar el segundo. 21:09 ¡Insiste Universitario! Minuto 37: Aldair Fuentes corta jugada de ataque de Jairo Concha y se gana la tarjeta amarilla. 21:02 ¡Por poquito! Minuto 30: casi llega el segundo de Universitario. El Tunche falla cerca del arco cusqueño. 20:59 ¡Primera amarilla del partido! Minuto 27: El Tunche entra con fuerza y comete falta contra Aldair Fuentes de Cusco FC. 20:56 ¡Se confirma el gol de la U! Minuto 23: Tras ser revisado por el VAR el gol convertido por Alex Valera se convalida. 20:50 Goolllllll de Universitario !!!!! Minuto 19: Fuerte cabezazo de Valera para abrir el marcador en el Monumental. 20:49 ¡Se anima Universitario! Minuto 17: Fértoli intentó de larga distancia. 20:47 ¡Intenta Universitario! Minuto 14: El club crema busca el primero del partido. 20:41 ¡Avisa Universitario! Minuto 9: Cesar Inga hizo la individual para tirar un centro peligroso en el área de Cusco FC. 20:37 Gol anulado a Cusco FC Minuto 5: Se anula un gol a José Manzaneda por estar en posición adelantada. 20:31 ¡Comenzó el partido! Universitario y Cusco FC buscan sumar en el Torneo Clausura. 20:22 Los jugadores vuelven a los camerinos Los jugadores de ambos clubes regresan al vestuario a poco de comenzar el partido. 20:10 ¡Ya calientan los jugadores! Los equipos de Universitario y Cusco FC ya calientan en el Monumental. 19:36 Alineación confirmada de Cusco FC Diaz, Fuentes, Ampuero, Lagos, Zeballos, Diez, Soto, Colman, Manzaneda, Colitto, Vallejo. 19:03 ¡Llegó Universitario! Los jugadores de Universitario ya se encuentran en el Estadio Monumental. 19:00 Alineación de Universitario de Deportes Diego Romero, Cesar Inga, Di Benedetto, Caín Fara, Andy Polo; Héctor Fertoli, Jesús Castillo; Jairo Concha, L. Alzugaray; José Rivera, Alex Valera. 18:56 ¡Conoce el show de medio tiempo! Universitario anuncia que habrá show en el entre tiempo. 18:13 ¡Mucha atención, hincha crema! Estos son los objetos prohibidos en el Monumental 18:09 Aviso importante para los cremas El club crema comparte a través de sus redes sociales: 16:45 ¿Cómo marcha Universitario en el Acumulado? Los cremas se ubican en la cuarta posición de la tabla de posiciones del Acumulado con 32 unidades. 15:52 Se sigue llenando el Monumental El club crema confirmó la venta de más de 40 000 entradas para el partido ante Cusco FC. 15:37 ¿Cómo llega Cusco FC? Los dirigidos por Javier Rabanal lograron un contundente goleada 4-1 frente a Alianza Atlético por la primera jornada del Clausura. 14:48 El Monumental lucirá lleno A través de sus redes sociales, Universitario de Deportes confirmó que ya se vendieron más de 35 000 entradas. 13:59 ¿Cómo llega Universitario? Los dirigidos por Héctor Cúper se impusieron 2-1 frente a ADT en Tarma por la primera fecha del Clausura. 13:02 Las bajas en Universitario Bryan Reyna, Aldo Corzo, Anderson Santamaría y Horacio Calcaterra son los jugadores con los que no contará Héctor Cúper para el partido contra Cusco FC. 12:28 ¿Llegará un refuerzo más en Universitario? Aunque se rumoreó la llegada de un lateral izquierdo extranjero, Héctor Cúper está conforme y muy satisfecho con el nivel que viene mostrando César Inga. Por eso, tras el partido ante Cusco FC, definirá la posición del útlimo refuerzo del cuadro crema; según informó el periodista Gustavo Peralta. 12:09 Convocados de Universitario Estos son los jugadores con los que contará Héctor Cúper para el duelo contra Cusco FC. 11:57 Pronóstico de Universitario vs Cusco FC Las principales casas de apuestas le dan un favoritismo a Universitario sobre los imperiales. Betsson: gana Universitario (1,44), empate (4,15), gana Cusco FC (7,10)

Betano: gana Universitario (1,42), empate (4,40), gana Cusco FC (7,60)

Bet365: gana Universitario (1,38), empate (4,33), gana Cusco FC (9,00)

1XBet: gana Universitario (1,43), empate (4,40), gana Cusco FC (6,79)

Caliente: gana Universitario (1,37), empate (4,35), gana Cusco FC (8,90)

Doradobet: gana Universitario (1,50), empate (4,33), gana Cusco FC (6,50). 11:25 ¿Quién será el árbitro del Universitario vs Cusco FC? La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) designó a Edwin Ordónez como árbitro principal del partido Universitario vs Cusco FC. En el VAR estará Pablo López. 11:19 Miguel Silveira declaró previo al partido de hoy Al igual que Javier Rabanal, el volante brasileño Miguel Silveira dejó un mensaje para la hinchada de Universitario. “HAY COSAS QUE NO CONTROLAMOS. NO CELEBRARÍA POR TODO EL CARIÑO QUE LE TENGO A LA ‘U’”



Miguel Silveira, jugador de Cusco FC



📹 @Landivar_renato

🎙️ @PaolovelaR pic.twitter.com/lgJq5ukAGP — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) July 23, 2026 11:16 Declaraciones de Javier Rabanal Javier Rabanal, técnico de Cusco FC y ex Universitario de Deportes, declaró para la prensa en la previa del partido que se disputará hoy en el Estadio Monumental de Ate. “SIEMPRE NOTO EL RESPETO DEL HINCHA DE LA ‘U’. DE ESO NO QUIERO SABER NADA -declaraciones del repre de Silveira-“



Javier Rabanal, DT de Cusco FC



📹 @Landivar_renato

🎙️ @PaolovelaR pic.twitter.com/zxC2Qtt69K — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) July 23, 2026 10:59 Posible 11 de Universitario Héctor Cúper apostaría por Juan Manuel Requena como titular para enfrentar a Cusco FC esta noche. Universitario: Romero, Polo, Fara, Di Benedetto, Inga, Requena, Fertoli, Azulgaray, Concha, Valera y Rivera. 10:46 ¿Qué canal transmitirá el Universitario vs Cusco FC? El partido Universitario vs Cusco FC será televisado por L1 Max en todo el Perú. 10:44 ¿A qué hora juega Universitario vs Cusco FC? El partido Universitario vs Cusco FC iniciará a las 8.00 p. m. este viernes 24 de julio. 10:40 ¡Bienvenidos! Buenos días, lectores de La República Deportes. Bienvenidos a la transmisión del partido Universitario vs Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Este compromiso tendrá como principal atractivo la presencia del técnico Javier Rabanal. Como es conocido, el español estuvo al mando del plantel crema durante la primera parte del Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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Universitario vs Cusco FC: horario del partido de hoy

Universitario y Cusco FC se enfrentarán por la fecha 2 del Torneo Clausura desde las 8.30 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 7.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 9.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.30 p. m.

España: 3.30 a. m. (sábado 25)

¿Dónde ver Universitario vs Cusco FC?

La transmisión del partido Universitario vs Cusco FC por el Torneo Clausura 2026 estará a cargo de L1 Max en todo el Perú. Este canal está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV, Movistar TV y Best Cable, además de servicios de internet como WIN, MiFibra y Wow, entre otros.

¿Cómo ver Universitario vs Cusco FC por internet?

Vía streaming, podrás seguir este partido por L1 Max Móvil o L1 Max Plan Full. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y videos de los goles.

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Pronóstico de Universitario vs Cusco FC

Las principales casas de apuestas le dan un favoritismo a Universitario sobre los imperiales.