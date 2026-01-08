Balacera en San Martín de Porres: hombre queda gravemente herido en cevichería

Un violento ataque armado se registró la noche del miércoles 7 de enero en el distrito de San Martín de Porres, donde un hombre resultó gravemente herido tras una balacera ocurrida al interior de la cevichería “Cuatro Esquinas”, ubicada en la manzana D, lote 1 de la urbanización El Manantial en la jurisdicción de Sol de Oro.

De acuerdo a reportes, agentes de Seguridad Ciudadana del distrito acudieron al lugar tras escuchar varios disparos mientras realizaban patrullaje por la zona. Al ingresar al establecimiento, encontraron a un hombre tendido en el piso con múltiples heridas de bala, por lo que se realizaron coordinaciones inmediatas para su traslado a un centro de salud, debido a la gravedad de su estado.

Se conoció que no registraron otras víctimas producto de la intensa balacera. El herido fue evacuado a la clínica privada Jesús del Norte, donde permanece internado con pronóstico reservado. Las autoridades informaron que el caso es investigado como presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud.

Hasta el momento, no se ha confirmado el móvil del ataque ni se ha reportado la captura de los responsables, sin embargo, se espera que la revisión de las cámaras de videovigilancia de la zona apoyen con las investigaciones del caso. La Policía Nacional (PNP) continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

