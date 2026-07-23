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Pedro Castillo seguirá en prisión: rechazan pedido de gracia presidencial a favor de exmandatario

El informe de la Comisión de Gracias Presidenciales desestimó la solicitud del congresista Elías Varas debido a que no cumple con los requisitos de ley establecidos. Sin embargo, la entidad tiene pendiente resolver el pedido de indulto que presentó la familia de Pedro Castillo.

Pedro Castillo seguiría en prisión. Comisión de Gracias Presidenciales rechazó uno de los pedidos de indulto a favor del sentenciado expresidente. Foto: Difusión
Pedro Castillo seguiría en prisión. Comisión de Gracias Presidenciales rechazó uno de los pedidos de indulto a favor del sentenciado expresidente. Foto: Difusión
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La Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia rechazó la solicitud de indulto que presentó el congresista Elías Varas el pasado 14 de julio a favor del sentenciado expresidente Pedro Castillo.

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Según el informe de la entidad, el pedido no cumplió con los requisitos exigidos por el reglamento de la institución para ser admitido y evaluado como corresponde. De esta manera, la solicitud que busca la libertad de Castillo se desestimó.

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Es importante resaltar, que este pedido desestimado no se trata del último pedido que hizo la familia del exmandatario y sobre el cual aún se espera respuesta.

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