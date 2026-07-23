Pedro Castillo seguirá en prisión: rechazan pedido de gracia presidencial a favor de exmandatario
El informe de la Comisión de Gracias Presidenciales desestimó la solicitud del congresista Elías Varas debido a que no cumple con los requisitos de ley establecidos. Sin embargo, la entidad tiene pendiente resolver el pedido de indulto que presentó la familia de Pedro Castillo.
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La Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia rechazó la solicitud de indulto que presentó el congresista Elías Varas el pasado 14 de julio a favor del sentenciado expresidente Pedro Castillo.
Según el informe de la entidad, el pedido no cumplió con los requisitos exigidos por el reglamento de la institución para ser admitido y evaluado como corresponde. De esta manera, la solicitud que busca la libertad de Castillo se desestimó.
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Es importante resaltar, que este pedido desestimado no se trata del último pedido que hizo la familia del exmandatario y sobre el cual aún se espera respuesta.
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