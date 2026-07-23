Pedro Castillo seguirá en prisión: rechazan pedido de gracia presidencial a favor de exmandatario

Pedro Castillo seguiría en prisión. Comisión de Gracias Presidenciales rechazó uno de los pedidos de indulto a favor del sentenciado expresidente. Foto: Difusión

Pedro Castillo seguiría en prisión. Comisión de Gracias Presidenciales rechazó uno de los pedidos de indulto a favor del sentenciado expresidente. Foto: Difusión

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La Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia rechazó la solicitud de indulto que presentó el congresista Elías Varas el pasado 14 de julio a favor del sentenciado expresidente Pedro Castillo.

Según el informe de la entidad, el pedido no cumplió con los requisitos exigidos por el reglamento de la institución para ser admitido y evaluado como corresponde. De esta manera, la solicitud que busca la libertad de Castillo se desestimó.

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Es importante resaltar, que este pedido desestimado no se trata del último pedido que hizo la familia del exmandatario y sobre el cual aún se espera respuesta.

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