HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Viviana Rivasplata deja el país tras lágrimas de Gisela Valcárcel por infidelidad de Roberto Martínez: “Disfrutando”

La empresaria Viviana Rivasplata es tendencia luego de que Gisela Valcárcel recordara la infidelidad que sufrió por parte de Roberto Martínez cuando ambos estaban casados.  

Viviana Rivasplata y Roberto Martínez se casaron en mayo de 2002. Foto: Composición LR/Instagram.
Viviana Rivasplata y Roberto Martínez se casaron en mayo de 2002. Foto: Composición LR/Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

Luego de que Gisela Valcárcel recordara entre lágrimas uno de los episodios más dolorosos de su vida privada: la infidelidad de Roberto Martínez durante su matrimonio, hace 28 años, con Viviana Rivasplata.

En medio de esta polémica, la exmodelo y hoy empresaria reapareció en redes sociales para mostrar que dejó el Perú en compañía de su madre. "Disfrutando con mamá", escribió en una de sus historias de Instagram desde Colombia.

Viviana Rivasplata junto a su madre en Colombia. Foto: Instagram.

Viviana Rivasplata junto a su madre en Colombia. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Roberto Martínez y su fría reacción a llanto de Gisela Valcárcel tras recordar su infidelidad con Viviana Rivasplata: "Yo ya estoy en otra"

lr.pe

¿Viviana Rivasplata se pronunció sobre las declaraciones de Gisela Valcárcel?

Luego de que Gisela Valcárcel se volviera tendencia al recordar la traición que sufrió por parte del exfutbolista Roberto Martínez con Viviana Rivasplata, la exmodelo optó por mantenerse al margen de la polémica. Hasta el momento, no ha respondido a las declaraciones de la conductora y, en cambio, ha continuado compartiendo aspectos de su viaje por Colombia junto a su madre.

A través de sus historias en Instagram, Rivasplata publicó imágenes de sus paseos y salidas gastronómicas por ese país. "Nuestras noches en Colombia", escribió al mostrar una cena en un exclusivo restaurante. También compartió imágenes junto a su progenitora, donde ambas aparecen muy sonrientes frente a la cámara.

"Cerrando el restaurante. Nuestros días de viaje, mamá e hija (…) Una buena lora, una buena comelona después de un buen shopping también", declaró muy sonriente la exmodelo y compartió los momentos en sus historias de Instagram.

PUEDES VER: Gisela Valcárcel se quiebra tras recordar romance de Roberto Martínez y Viviana Rivasplata: "Yo estaba tumbada"

lr.pe

Gisela Valcárcel recordó infidelidad de Roberto Martínez con Viviana Rivasplata

Durante una entrevista con Trome, Gisela Valcárcel recordó una de las etapas más difíciles de su vida: la infidelidad de Roberto Martínez con Viviana Rivasplata cuando aún estaba casada con el exfutbolista. La 'señito' recordó ese momento entre lágrimas.

"Hacía 20 días tenía una foto conmigo, pero veinte días después tenía una foto con otra persona y estaba feliz, yo estaba tumbada (…) Yo veía a la persona que estaba con Roberto como Claudia Schiffer, como si midiera un metro ochenta y yo con mi pobre metro sesenta y cinco, la miraba rubia como si nunca el cabello se le fuera a acabar", expresó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Roberto Martínez y su fría reacción a llanto de Gisela Valcárcel tras recordar su infidelidad con Viviana Rivasplata: "Yo ya estoy en otra"

Roberto Martínez y su fría reacción a llanto de Gisela Valcárcel tras recordar su infidelidad con Viviana Rivasplata: "Yo ya estoy en otra"

LEER MÁS
Gisela Valcárcel se quiebra tras recordar romance de Roberto Martínez y Viviana Rivasplata: "Yo estaba tumbada"

Gisela Valcárcel se quiebra tras recordar romance de Roberto Martínez y Viviana Rivasplata: "Yo estaba tumbada"

LEER MÁS
Viviana Rivasplata sorprende al confesar oferta que tuvo de la WWE y expone detalles inéditos: "Pude ser una de las 'Divas'"

Viviana Rivasplata sorprende al confesar oferta que tuvo de la WWE y expone detalles inéditos: "Pude ser una de las 'Divas'"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela Franco conmueve al mostrar que su hija con autismo ya logró decirle mamá: “Hoy celebramos”

Pamela Franco conmueve al mostrar que su hija con autismo ya logró decirle mamá: “Hoy celebramos”

LEER MÁS
Roberto Martínez y su fría reacción a llanto de Gisela Valcárcel tras recordar su infidelidad con Viviana Rivasplata: "Yo ya estoy en otra"

Roberto Martínez y su fría reacción a llanto de Gisela Valcárcel tras recordar su infidelidad con Viviana Rivasplata: "Yo ya estoy en otra"

LEER MÁS
María Pía Copello explota contra quienes dicen que su esposo pone el dinero para sus emprendimientos: “Hablan desde la envidia”

María Pía Copello explota contra quienes dicen que su esposo pone el dinero para sus emprendimientos: “Hablan desde la envidia”

LEER MÁS
Kiara Lozano de Corazón Serrano deja en shock con impensada confesión sobre Edwin Guerrero: "No solo somos nosotras"

Kiara Lozano de Corazón Serrano deja en shock con impensada confesión sobre Edwin Guerrero: "No solo somos nosotras"

LEER MÁS
Muere el recordado excamarógrafo 'Huaycoloro' y Laura Bozzo le dedica emotiva despedida: "Somos familia, te voy a extrañar muchísimo"

Muere el recordado excamarógrafo 'Huaycoloro' y Laura Bozzo le dedica emotiva despedida: "Somos familia, te voy a extrañar muchísimo"

LEER MÁS
Samahara Lobatón dejará Perú para participar en reality internacional y revela si estará con Youna: "Soy bien 'open mind'"

Samahara Lobatón dejará Perú para participar en reality internacional y revela si estará con Youna: "Soy bien 'open mind'"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025