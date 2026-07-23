Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Luego de que Gisela Valcárcel recordara entre lágrimas uno de los episodios más dolorosos de su vida privada: la infidelidad de Roberto Martínez durante su matrimonio, hace 28 años, con Viviana Rivasplata.

En medio de esta polémica, la exmodelo y hoy empresaria reapareció en redes sociales para mostrar que dejó el Perú en compañía de su madre. "Disfrutando con mamá", escribió en una de sus historias de Instagram desde Colombia.

Viviana Rivasplata junto a su madre en Colombia. Foto: Instagram.

¿Viviana Rivasplata se pronunció sobre las declaraciones de Gisela Valcárcel?

Luego de que Gisela Valcárcel se volviera tendencia al recordar la traición que sufrió por parte del exfutbolista Roberto Martínez con Viviana Rivasplata, la exmodelo optó por mantenerse al margen de la polémica. Hasta el momento, no ha respondido a las declaraciones de la conductora y, en cambio, ha continuado compartiendo aspectos de su viaje por Colombia junto a su madre.

A través de sus historias en Instagram, Rivasplata publicó imágenes de sus paseos y salidas gastronómicas por ese país. "Nuestras noches en Colombia", escribió al mostrar una cena en un exclusivo restaurante. También compartió imágenes junto a su progenitora, donde ambas aparecen muy sonrientes frente a la cámara.

"Cerrando el restaurante. Nuestros días de viaje, mamá e hija (…) Una buena lora, una buena comelona después de un buen shopping también", declaró muy sonriente la exmodelo y compartió los momentos en sus historias de Instagram.

Gisela Valcárcel recordó infidelidad de Roberto Martínez con Viviana Rivasplata

Durante una entrevista con Trome, Gisela Valcárcel recordó una de las etapas más difíciles de su vida: la infidelidad de Roberto Martínez con Viviana Rivasplata cuando aún estaba casada con el exfutbolista. La 'señito' recordó ese momento entre lágrimas.

"Hacía 20 días tenía una foto conmigo, pero veinte días después tenía una foto con otra persona y estaba feliz, yo estaba tumbada (…) Yo veía a la persona que estaba con Roberto como Claudia Schiffer, como si midiera un metro ochenta y yo con mi pobre metro sesenta y cinco, la miraba rubia como si nunca el cabello se le fuera a acabar", expresó.