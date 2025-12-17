HOYSuscripcion LR Focus

Yerco, novio de Andrea San Martín, es denunciado por violencia psicológica por su expareja tras anunciar que está embarazada del tiktoker

Expareja de Yerco Santiago lo denunció por violencia psicológica y reveló que estaría poniendo en riesgo su segundo embarazo, según la denuncia compartida por Nathaly Julca, exreportera de Magaly Medina.

Diana, expareja de Yerco Santiago, denunció al tiktoker de violencia psicológica. Foto: composición LR/difusión
Diana, expareja de Yerco Santiago, denunció al tiktoker de violencia psicológica. Foto: composición LR/difusión

Diana Espejo, madre del primer hijo de Yerco Santiago, denunció al tiktoker por presunta violencia psicológica luego de anunciar que estaría embarazada de su segundo bebé. La joven de 29 años aseguró que viene siendo víctima de hostigamientos constantes por parte de su expareja, situación que la llevó a interponer una denuncia formal el pasado 12 de noviembre.

La denuncia fue divulgada por Nathaly Julca, exreportera del programa de Magaly Medina, quien dio a conocer el testimonio de Diana Espejo. Según lo señalado, los presuntos actos de violencia se habrían intensificado tras hacerse público el embarazo, generándole “ansiedad y estrés”, de acuerdo con lo que figura en el documento legal.

lr.pe

Novio de Andrea San Martín sería padre por segunda vez con su expareja, quien lo denuncia de violencia psicológica

De acuerdo con la información revelada, Diana Espejo denunció que Yerco Santiago habría ejercido violencia psicológica a través de mensajes constantes enviados por redes sociales y también de manera personal. En la denuncia se consigna que estos actos de hostigamiento habrían afectado seriamente su estado emocional, provocándole cuadros de ansiedad y estrés durante su embarazo.

Cabe recordar que en febrero de 2025, la joven de 29 años acusó públicamente a Yerco Santiago de llevar una doble vida, asegurando que mantenía una relación paralela con ella y con Andrea San Martín. En esta nueva denuncia, la joven señala que el tiktoker la habría presionado para que interrumpa su embarazo, hecho que motivó su decisión de acudir a las autoridades.

Días antes de la denuncia, la expareja de Yerco compartió un mensaje en sus redes sociales sobre su embarazo. “Nadie me hará sentir vergüenza por tu existencia, amor mío. Te esperamos”, escribió en sus historias de Instagram, acompañando el texto con una fotografía de la ecografía realizada el 8 de noviembre.

PUEDES VER: Romina Gachoy revela nueva crisis en su relación con Jean Paul Santamaría: 'No deseo hacer nada con él'

lr.pe

¿Andrea San Martín y Yerco Santiago terminaron su relación?

Hasta el momento, Andrea San Martín no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre si continúa o no su relación con Yerco Santiago tras la denuncia de Diana Espejo. Sin embargo, Nathaly Julca reveló haber recibido un video que podría indicar que la pareja aún estarían juntos.

Según contó la periodista, una usuaria le envió un mensaje el domingo 14 de diciembre, asegurando tener un video de Andrea San Martín y el tiktoker juntos en una cafetería de Trujillo. “Tengo un video de que Yerco sigue viendo a Andrea en Trujillo, están en una cafetería y ella le paga la comida”, escribió la internauta sobre el material audiovisual que fue grabado el viernes 12 de diciembre.

