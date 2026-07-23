Fernando Rospigliosi retrocede y señala que Balcázar continuará su gobierno hasta el 28 de julio
El documento precisa que la entrega de la banda presidencial antes de esa fecha tendrá un carácter solo protocolar. La aclaración llega un día después de que el Congreso notificara a Balcázar que su mandato terminaba el 26 de julio.
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El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, corrigió este jueves su posición sobre el fin del gobierno de José María Balcázar. A través de un nuevo oficio, precisó que el mandatario seguirá al frente del Poder Ejecutivo hasta el 28 de julio, día de la transmisión de mando. La rectificación deja sin efecto la interpretación que el propio Congreso había planteado dos días antes, cuando fijó el cese de Balcázar para el 26 de julio.
Rospigliosi explica en el oficio que la entrega de la banda puede producirse en cualquier momento entre la fecha inicial señalada y el inicio de la ceremonia del 28 de julio. Aclara, además, que ese acto no tiene ningún efecto sobre la continuidad del cargo presidencial.
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La aclaración corrige el oficio enviado el martes 22 de julio. Ese primer documento generó una fuerte controversia porque establecía que el periodo constitucional de Balcázar culminaba el 26 de julio, dos días antes del cambio de mando. Constitucionalistas y excongresistas advirtieron que esa interpretación dejaba al país sin jefe de Estado durante 48 horas aproximadamente
El también senador electo respaldó su nueva postura en una publicación en su cuenta de X. Ahí afirmó que no existirá ningún vacío de poder durante la transición. El anuncio se da a solo cinco días de que Keiko Fujimori jure como presidenta constitucional para el periodo 2026-2031.