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Roberto Martínez sorprendió con la frialdad de su respuesta frente al emotivo recuerdo de Gisela Valcárcel. En la conferencia de prensa por la presentación de su nuevo libro, la popular 'Señito' no pudo contener las lágrimas al rememorar el final de su matrimonio con el exfutbolista, marcado por la infidelidad con Viviana Rivasplata hace casi tres décadas.

Al ser consultado sobre el momento que protagonizó la conductora y que generó gran repercusión, Martínez aseguró que desconocía lo ocurrido y dejó en claro que hoy se encuentra en otra etapa de su vida.

Roberto Martínez y su fría reacción al llanto de Gisela Valcárcel

La respuesta de Roberto Martínez se conoció en una entrevista con un medio local. Durante la conversación, le mencionaron que Gisela Valcárcel lloró al recordar cómo vivió la infidelidad con Viviana Rivasplata. Sin rodeos, el exjugador de Universitario afirmó que no estaba al tanto. "Ah, no sabía ni vi nada", declaró a Trome.

Su declaración más contundente llegó cuando se le preguntó si la relación con la 'Señito' se encontraba en buenos términos. Aunque aseguró que todo estaba bien entre ambos, dejó claro que su vida sigue otro rumbo. "Por mi lado, todo está ok (con Gisela). Yo ya estoy en otra", sentenció.

Días antes, durante la presentación de su libro 'El poder de ser tú', Gisela se quebró ante el público y la prensa al hablar sobre el final de su matrimonio con Martínez. "Iba por la calle y veía un titular, y los titulares eran de la vida linda que él tenía en ese momento. Hacía 20 días tenía una foto conmigo, pero 20 días después tenía una foto con otra persona (Rivasplata) y estaba feliz, yo estaba tumbada", declaró la madre de Ethel Pozo.

A pesar de la emotividad de sus palabras, la conductora también confirmó que mantiene una relación cordial con su exesposo, aunque reconoció que no conversan desde hace mucho tiempo.