MIMP entrega bienes de apoyo social a 23 municipalidades de 12 regiones del país

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Con el compromiso de fortalecer la atención a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona, entregó 9704 bienes esenciales con fines de apoyo social, como prendas de vestir y calzado, valorizados en S/608.798,36 a 23 municipalidades de las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Puno.

La actividad se desarrolló en articulación con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos locales frente a las necesidades más urgentes de la población, reafirmando el compromiso del Estado de optimizar los recursos disponibles para brindar una atención oportuna, eficiente y solidaria, principalmente en los distritos declarados en estado de emergencia.

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"La distancia no puede ser una barrera ni la geografía un límite para proteger los derechos de la población. Nuestro centro son los niños, las niñas, los adultos mayores, las personas con discapacidad y las madres jefas de hogar. Cada bien entregado es una respuesta solidaria para mitigar el impacto de los fenómenos naturales que vienen golpeando a nuestras comunidades.", señaló la ministra Edith Pariona.

Como parte de la jornada, la titular del sector presentó el Boletín Interactivo de Donaciones, una plataforma informativa que sistematiza los resultados de la gestión de donaciones correspondiente al primer semestre de 2026, con información actualizada sobre la recepción, registro, valorización y distribución de bienes de apoyo social; la misma que se puede ubicar a través del enlace: https://donaciones.mimp.gob.pe/

Entre los principales resultados presentados destacan: 576.369 bienes distribuidos, valorizados en S/15,34 millones, y llegó a 23 regiones, 128 provincias y 441 localidades, incluyendo distritos, centros poblados y comunidades nativas. Asimismo, la plataforma evidenció un crecimiento respecto a 2025, año en el que se distribuyeron bienes valorizados en S/14 millones, superando esa cifra durante el primer semestre de 2026 con S/15,34 millones.

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Asimismo, durante la ceremonia, la titular del MIMP agradeció a la alcaldesa y los alcaldes participantes, a quienes gracias a su labor en el territorio fue posible identificar a cada hogar beneficiario y garantizar que esta ayuda llegue de forma oportuna y transparente.

Con esta iniciativa, el MIMP fortalece los principios de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública, poniendo a disposición de autoridades, entidades cooperantes, donantes y ciudadanía información periódica sobre el volumen de bienes recibidos, su valorización, las regiones atendidas y el alcance de las acciones de apoyo social desarrolladas en todo el país.

A través de estas acciones, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables continúa impulsando una gestión eficiente, transparente y articulada, orientada a mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables y garantizar que la ayuda llegue de manera oportuna a quienes más la necesitan.