HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

MIMP entrega bienes de apoyo social a 23 municipalidades de 12 regiones del país

Los productos valorizados en más de S/600 mil fortalecerán la atención de familias en situación de vulnerabilidad de los distritos declarados en estado de emergencia.

MIMP entregó importante docación.
MIMP entregó importante docación.
Escuchar
Resumen
Compartir

Con el compromiso de fortalecer la atención a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona, entregó 9704 bienes esenciales con fines de apoyo social, como prendas de vestir y calzado, valorizados en S/608.798,36 a 23 municipalidades de las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Puno.

Únete a nuestro canal de política y economía

La actividad se desarrolló en articulación con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos locales frente a las necesidades más urgentes de la población, reafirmando el compromiso del Estado de optimizar los recursos disponibles para brindar una atención oportuna, eficiente y solidaria, principalmente en los distritos declarados en estado de emergencia.

TE RECOMENDAMOS

BECA BICENTENARIO NO HAY, PERO CONGRESO DESPILFARRA DINERO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"La distancia no puede ser una barrera ni la geografía un límite para proteger los derechos de la población. Nuestro centro son los niños, las niñas, los adultos mayores, las personas con discapacidad y las madres jefas de hogar. Cada bien entregado es una respuesta solidaria para mitigar el impacto de los fenómenos naturales que vienen golpeando a nuestras comunidades.", señaló la ministra Edith Pariona.

Como parte de la jornada, la titular del sector presentó el Boletín Interactivo de Donaciones, una plataforma informativa que sistematiza los resultados de la gestión de donaciones correspondiente al primer semestre de 2026, con información actualizada sobre la recepción, registro, valorización y distribución de bienes de apoyo social; la misma que se puede ubicar a través del enlace: https://donaciones.mimp.gob.pe/

Entre los principales resultados presentados destacan: 576.369 bienes distribuidos, valorizados en S/15,34 millones, y llegó a 23 regiones, 128 provincias y 441 localidades, incluyendo distritos, centros poblados y comunidades nativas. Asimismo, la plataforma evidenció un crecimiento respecto a 2025, año en el que se distribuyeron bienes valorizados en S/14 millones, superando esa cifra durante el primer semestre de 2026 con S/15,34 millones.

PUEDES VER: MIMP lanza primer laboratorio de inteligencia artificial

Asimismo, durante la ceremonia, la titular del MIMP agradeció a la alcaldesa y los alcaldes participantes, a quienes gracias a su labor en el territorio fue posible identificar a cada hogar beneficiario y garantizar que esta ayuda llegue de forma oportuna y transparente.

Con esta iniciativa, el MIMP fortalece los principios de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública, poniendo a disposición de autoridades, entidades cooperantes, donantes y ciudadanía información periódica sobre el volumen de bienes recibidos, su valorización, las regiones atendidas y el alcance de las acciones de apoyo social desarrolladas en todo el país.

A través de estas acciones, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables continúa impulsando una gestión eficiente, transparente y articulada, orientada a mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables y garantizar que la ayuda llegue de manera oportuna a quienes más la necesitan.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
MIMP lanza primer laboratorio de inteligencia artificial

MIMP lanza primer laboratorio de inteligencia artificial

LEER MÁS
Casi 4 mil policías investigados por violencia de género

Casi 4 mil policías investigados por violencia de género

LEER MÁS
OEA: Ministra Edith Pariona propone inclusión de mujeres rurales, en el sistema financiero

OEA: Ministra Edith Pariona propone inclusión de mujeres rurales, en el sistema financiero

LEER MÁS
Pedro Castillo continuará en prisión: Poder Judicial confirma prisión preventiva hasta marzo del 2027

Pedro Castillo continuará en prisión: Poder Judicial confirma prisión preventiva hasta marzo del 2027

LEER MÁS
Carlos Bruce: Somos Perú presentó a sus candidatos para la alcaldía de Lima Centro

Carlos Bruce: Somos Perú presentó a sus candidatos para la alcaldía de Lima Centro

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Captan a Rosangella Barbarán haciendo "gesto de asco" durante juramentación de diputada de JP

Captan a Rosangella Barbarán haciendo "gesto de asco" durante juramentación de diputada de JP

LEER MÁS
Vocero de Buen Gobierno anuncia alianza con JP, Ahora Nación y Obras para la Mesa Directiva del Senado

Vocero de Buen Gobierno anuncia alianza con JP, Ahora Nación y Obras para la Mesa Directiva del Senado

LEER MÁS
Ministro de Justicia confirma que se rechazó el último pedido de indulto para Pedro Castillo

Ministro de Justicia confirma que se rechazó el último pedido de indulto para Pedro Castillo

LEER MÁS
Revocan prisión preventiva de excandidata de Fuerza Popular involucrada en exportación ilegal de especies

Revocan prisión preventiva de excandidata de Fuerza Popular involucrada en exportación ilegal de especies

LEER MÁS
Juramentación del nuevo Congreso EN VIVO: diputados serán oficializados HOY por el periodo 2026-2031

Juramentación del nuevo Congreso EN VIVO: diputados serán oficializados HOY por el periodo 2026-2031

LEER MÁS
Martha Moyano sobre Absalón Vásquez: "Él es fujimorista, [fue] mejor amigo del expresidente Fujimori"

Martha Moyano sobre Absalón Vásquez: "Él es fujimorista, [fue] mejor amigo del expresidente Fujimori"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025