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Espectáculos

Vania Bludau revela distanciamiento con Alejandra Baigorria tras perdonar a Said Palao: "El consejo de una amiga se busca"

La exchica reality aseguró que no forma parte del entorno cercano de Alejandra Baigorria y dejó en claro su postura frente a la reconciliación al afirmar que “esas cosas no se perdonan”.

Vania Bludau y Alejandra Baigorria se habrían distanciado tras polémica con Said Palao. Foto: composición LR/Willax
Vania Bludau y Alejandra Baigorria se habrían distanciado tras polémica con Said Palao. Foto: composición LR/Willax

La modelo Vania Bludau se pronunció por primera vez sobre la reconciliación de Alejandra Baigorria y su esposo Said Palao en su viaje en España. La exchica reality dejó en evidencia un distanciamiento con la empresaria tras su decisión de continuar con su matrimonio tras polémica que involucró a Mario Irivarren por una supuesta infidelidad en la despedida de soltero en Argentina.

“Siento que todo el mundo le va a decir mil cosas y cuando alguien quiere buscar opinión o el consejo de una amiga lo busca… en este caso ella no me ha preguntado nada”, declaró la exintegrante de 'Esto es guerra' para las cámaras de 'Amor y fuego', dejando claro que no forma parte del círculo cercano actual de la ‘Gringa de Gamarra’ pese a la amistad que ambas mantienen.

PUEDES VER: Hija de Christian Domínguez lanza emprendimiento y las exparejas de su padre sorprenden al apoyarla

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Vania Bludau confiesa alejamiento de Alejandra Baigorria tras polémica con Said Palao

La infuencer de 35 años explicó que, aunque mantiene aprecio por Alejandra Baigorria, actualmente no forma parte de su entorno más cercano. “Si bien es mi amiga, yo no soy del entorno más cercano de Ale. Atiné a mandarle un mensaje que la quería mucho y que cualquier cosa que necesite estaba para ella… pero luego nada más”, señaló.

Asimismo, la excombatiente fue clara en dar su opinión sobre lo ocurrido con Said Palao. “Lo que yo opino como mujer (sobre el ampay en Argentina)… es una falta de respeto grandísima y esas cosas no se perdonan”, afirmó. La exchica reality agregó que, desde su perspectiva, incluso los mensajes o coqueteos pueden considerarse una traición. “Tengo un pensamiento muy cerrado sobre eso… mensajearse también es una infidelidad para mí”, indicó.

PUEDES VER: Said Palao fue perdonado por Alejandra Baigorria y oficializó su reconciliación con tierna foto a poco de cumplir un año de casados

lr.pe

Alejandra Baigorria viaja a China tras reconciliación con Said Palao

La empresaria continúa con sus actividades personales y profesionales tras la controversia. Luego de su viaje a España, donde recibió un importante reconocimiento empresarial y estuvo acompañada de su familia y de Said Palao, la ‘Gringa de Gamarra’ decidió emprender un nuevo viaje a China.

El 20 de abril, la emprendedora compartió en sus redes sociales detalles de su estadía en el país asiático, mostrando que se encuentra enfocada en sus proyectos. Por su parte, su esposo también utilizó su cuenta personal de Instagram para expresar lo “orgulloso” que se siente por los logros de su esposa.

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