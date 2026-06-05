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Sánchez descarta participación de Antauro Humala: "Él no formará parte del gobierno de Juntos por el Perú"

El candidato de Juntos por el Perú también dejó claro que Antauro Humala no está afiliado al partido.

Sánchez descarta participación de Antauro Humala: "Él no formará parte del gobierno de Juntos por el Perú"
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Roberto Sánchez aseguró que Antauro Humala no formará parte de un eventual gobierno de Juntos por el Perú y aclaró que tampoco está afiliado al partido.

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