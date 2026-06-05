Sánchez descarta participación de Antauro Humala: "Él no formará parte del gobierno de Juntos por el Perú"
El candidato de Juntos por el Perú también dejó claro que Antauro Humala no está afiliado al partido.
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Sánchez descarta participación de Antauro Humala: "Él no formará parte del gobierno de Juntos por el Perú"
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Roberto Sánchez aseguró que Antauro Humala no formará parte de un eventual gobierno de Juntos por el Perú y aclaró que tampoco está afiliado al partido.