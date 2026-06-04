Yiddá Eslava denuncia robo bancario en su empresa: "Toda mi cuenta de dólares"

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Yiddá Eslava reveló que atraviesa un complicado momento personal y financiero luego de denunciar el presunto robo sistemático de dinero de una de las cuentas de su empresa. La exintegrante de 'Combate' hizo la inesperada confesión durante una entrevista en 'Q' Bochinche', en la que explicó que esta situación fue una de las razones por las que estuvo alejada de las redes sociales en los últimos días.

“Es que yo no la venía revisando (...) y me han robado toda mi cuenta de dólares”, contó mientras respondía preguntas sobre la reciente eliminación de Samara Lobatón en 'La granja VIP Perú'.

Yiddá Eslava revela cómo descubrió el retiro sistemático de dinero

La actriz aseguró que descubrió lo ocurrido tras recibir notificaciones relacionadas con algunos servicios asociados a la cuenta afectada. Según explicó, el dinero habría sido retirado de manera progresiva durante varios días sin que ella lo advirtiera. “Ayer me robaron en una cuenta, me han vaciado la cuenta de mi empresa, toda la cuenta de dólares sistemáticamente”, declaró la empresaria.

“Todos los días se han ido sistemáticamente retirando dinero y yo he estado con todo eso en la cabeza”, afirmó. Además, detalló que esta situación se sumó a otros problemas personales que ha enfrentado recientemente. “Se me inundó la casa hace unos días, tengo dos niños que dependen de mí todo el tiempo”, expresó.

Yiddá Eslava revela cómo se dio cuenta de que le robaron

La actriz explicó que las primeras señales aparecieron cuando algunas aplicaciones asociadas a la cuenta comenzaron a rechazar cobros. “Yo me di cuenta porque me llegaron unas notificaciones de que algunas apps de edición que yo tengo asociadas a esa cuenta me empezaban a rebotar”, concluyó.

Asimismo, la expareja de Julián Zucchi pidió que las personas eviten emitir juicios sin conocer las situaciones que atraviesan los demás, debido a los comentarios que recibió por no pedir votos para Mónica Torres. “No juzguen, no empiecen a tirar dardos porque uno no sabe lo de nadie”, señaló.