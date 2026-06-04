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Samahara Lobatón rechaza a Renato Rossini Jr. y reafirma su amor por Youna tras ser eliminada de 'La granja VIP Perú': "Sabe que lo amo"

La influencer Samahara Lobatón descartó cualquier romance con su excompañero de reality y aseguró que mantiene un vínculo especial con el padre de su primera hija.

Samahara Lobatón se sinceró sobre su relación con Renato Rossini Jr. Foto: composición LR/Panamericana TV
Samahara Lobatón se sinceró sobre su relación con Renato Rossini Jr. Foto: composición LR/Panamericana TV
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Luego de su eliminación de 'La granja VIP Perú', Samahara Lobatón rompió su silencio sobre los rumores que la vincularon sentimentalmente con Renato Rossini Jr. durante su participación en el reality. La influencer fue invitada a un programa de televisión, donde aclaró cuál es su verdadera relación con el modelo y actor, luego de que ambos protagonizaran momentos de cercanía y complicidad que despertaron especulaciones entre los seguidores del espacio.

Lejos de confirmar un romance, la hija de Melissa Klug dejó en claro que sus sentimientos siguen dirigidos hacia el barbero, padre de su primera hija. Aunque reconoció que su compañero le parece atractivo, aseguró que nunca existió una intención de ir más allá de una amistad. “No sé si me voy a casar todavía, pero Youna sabe que lo amo y que Renato es solamente mi amigo, me parece un chico churro y nada más”, afirmó.

PUEDES VER: Hermanas de Samahara Lobatón explotan contra 'La granja VIP' tras enterarse de su eliminación: "Una basura de programa"

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Samahara Lobatón aclara qué siente realmente por Renato Rossini Jr.

Durante la entrevista, Samahara Lobatón fue consultada directamente sobre la cercanía que mantuvo con Renato Rossini Jr. dentro de La granja VIP Perú. Ante ello, la influencer negó haber confundido sus sentimientos y sostuvo que siempre tuvo claro que entre ambos solo existía una amistad.

“De mi parte no. Renato me parece un chico súper churro. Un caballero hecho y derecho, pero no”, respondió cuando le preguntaron si en algún momento sintió algo más por su compañero de reality. Asimismo, explicó que sus valores personales y el respeto hacia su familia fueron fundamentales para no involucrarse sentimentalmente con otra persona.

“Si hubiera querido hacer algo lo hubiera hecho. No lo hice, uno; porque tengo marcado el respeto, dos, porque priorizo mi familia y la calentura no te puede ganar”, señaló la hija de Abel Lobatón.

PUEDES VER: Youna encaró en vivo a Renato Rossini Jr. por su acercamiento a Samahara Lobatón y toma radical medida con su relación

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¿Cómo está actualmente la relación entre Samahara Lobatón y Youna?

Otro de los temas que abordó la influencer fue el vínculo que mantiene actualmente con Youna. Aunque reveló que todavía no existe una relación formal entre ambos, confirmó que han retomado el contacto y que atraviesan una etapa de acercamiento.

“Él y yo no estamos juntos, no tenemos una relación, pero estamos volviéndonos a ver y allí se quedó”, explicó la influencer. Además, destacó el apoyo que ha recibido por parte del padre de su hija durante los últimos meses, razón por la cual considera importante cuidar ese vínculo.

Cuando los panelistas insistieron en preguntarle si le daría una oportunidad a Renato Rossini Jr. en caso de no existir el barbero en su vida, Samahara respondió entre risas y cantando: “En otra vida…”. Sin embargo, volvió a remarcar que actualmente sus prioridades están enfocadas en su familia y sus hijos.

“No me gusta, me parece un chico churro, gustar es una palabra muy completa. Yo tengo algo bonito con Youna, ha sido el soporte de mi familia en estos meses y yo no puedo tirar eso por algo churro que veo”, sostuvo.

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