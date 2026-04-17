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Magaly cuestiona a Said Palao tras lucirse con Alejandra Baigorria en viaje por Europa: “Ya no tiene vergüenza”

El chico reality publicó recientemente una fotografía junto a su esposa, durante un viaje por Europa, lo que habría sido interpretado como una reconciliación tras el ampay en Argentina en el que se vio involucrado.

Said Palao y Alejandra Baigorria se lucen juntos durante viaje por Europa. Foto: Composición LR
Said Palao y Alejandra Baigorria se lucen juntos durante viaje por Europa. Foto: Composición LR

Después del denominado ‘Operativo Argentina’, en el que se vio involucrado Said Palao y que generó una crisis en su matrimonio con Alejandra Baigorria, la situación parece haberse restablecido. Hace unos días, el integrante de Esto es Guerra no ocultó su amor por la empresaria y publicó unas imágenes al lado de su esposa durante un viaje por Europa.

La imagen, que no tardó en hacerse viral, muestra al influencer junto a la ‘gringa de Gamarra’ en la emblemática Basílica de la Sagrada Familia, en la ciudad de Barcelona. Ambos aparecen sonrientes y cercanos, hecho que no pasó desapercibido entre sus seguidores. A propósito de ello, Magaly Medina no dudó en reaccionar a la fotografía.

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Magaly Medina reacciona a foto de Said Palao y Alejandra Baigorria: “Es un campeón”

En la última emisión de 'Magaly TV, la firme', la ‘Urraca’ comentó sobre la aparente reconciliación de la pareja. Según indicó, el chico reality ya no se escondería y luciría su relación en redes sociales, pese al ampay ocurrido en Argentina que generó cuestionamientos sobre la estabilidad de su vínculo matrimonial.

“Said Palao es un campeón. Él lo publica, ya no tiene vergüenza ni asco en mostrar que es lo máximo. Se fue de parranda a Argentina, pero lo siguen amando y perdonando, y para Alejandra Baigorria no pasó nada. Este tipo de fotos es como para decir a todos: 'Yuju, yuju, miren peruanos que se están arañando, yo acá feliz de la vida porque me trajeron de viaje”, señaló.

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Critica a Alejandra Baigorria tras presunta reconciliación con Said

En esa misma línea, Magaly también decidió cuestionar la decisión de la excombatiente, luego de que apareciera en la última fotografía junto a su esposo en una actitud de cercanía. Durante ese viaje, al que Baigorria asistió con su familia para participar en un evento donde recibió un reconocimiento, la empresaria aprovechó para agradecer públicamente a su esposo por acompañarla en sus proyectos. Para la conductora, la decisión de perdonar al creador de contenido envía un mensaje negativo hacia otras mujeres.

“Qué mal deja a las mujeres Alejandra Baigorria, por Dios”, agregó.

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