¡Pasó la página! Said Palao regresó solo a Lima mientras Alejandra Baigorria reapareció desde China, en medio de cuestionamientos por su reconciliación tras la polémica que involucró al chico reality por presunta infidelidad en Argentina. La empresaria decidió continuar con sus compromisos internacionales, mientras su esposo retomó sus proyectos en el país.

“Abriendo nuevos proyectos a nivel nacional”, escribió el integrante de 'Esto es guerra' en sus redes sociales, confirmando su retorno al Perú. Por su parte, ‘La gringa de Gamarra’ se mostró enfocada en su nueva aventura desde Asia, evidenciando que, pese a las críticas, ambos continúan con sus actividades por separado.

Alejandra Baigorria viajó a China. Foto: Instagram

PUEDES VER: Said Palao fue perdonado por Alejandra Baigorria y oficializó su reconciliación con tierna foto a poco de cumplir un año de casados

Ale Baigorria deja a Said Palao y viaja a China tras polémica por reconciliación

Luego de su paso por Madrid, donde estuvo acompañada de su familia y también el popular ‘Samurái’, la empresaria emprendió un nuevo viaje, esta vez a China, específicamente a la ciudad de Yiwu, en Zhejiang. En esta etapa, la exchica reality no estuvo acompañada por su esposo, sino por su hermano Sergio.

Cabe recordar que la pareja estuvo en el centro de la controversia luego de la difusión de imágenes en el programa 'Magaly TV, la firme', donde se vio a Said Palao en una fiesta en un yate en Argentina junto a otras personas, entre ellas Mario Irivarren. Esto generó especulaciones sobre una posible crisis en su matrimonio.

Said Palao regresa a Lima ras su viaje con Ale Baigorria. Foto: Instagram

Alejandra Baigorria dedica emotivas palabras a Said Palao en España

Durante su reciente visita a Madrid, la empresaria fue reconocida con el premio Team Elite Platinum por su desempeño y liderazgo empresarial. En ese contexto, sorprendió al dedicarle unas palabras a su esposo Said Palao en pleno evento y frente a cientos de asistentes.

“Quiero agradecer a mi esposo porque yo hice Team Elite apenas me casé. Prácticamente la luna de miel fueron seis meses de trabajo y de giras. No estuve junto a él, pero él me impulsó y me dijo: ‘haz lo que tengas que hacer, yo aquí te voy a ayudar y te voy a esperar porque tú vas a ser Team Elite’”, expresó la exchica reality.