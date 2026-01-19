Vania Bludau regresa a vivir a Lima tras más de diez años en Miami. | Composición LR / Google / Amor y fuego

Vania Bludau regresa a vivir a Lima tras más de diez años en Miami. | Composición LR / Google / Amor y fuego

Vania Bludau volvió a colocarse en el centro de la atención mediática tras aparecer en el concierto de Bad Bunny, el cual reunió a varias figuras del espectáculo. A la salida del concierto, fue abordada por las cámaras de Amor y Fuego, espacio donde sorprendió al revelar una decisión que venía madurando desde hace meses.

La exchica reality confesó sentirse plena en esta etapa de su vida y aprovechó el encuentro con la prensa para compartir una primicia sobre su futuro. Luego de residir por más de diez años en Estados Unidos, confirmó que su estadía en Miami llegó a su fin y que su retorno a Lima será definitivo.

Vania Bludau confirma su mudanza definitiva a Lima

La modelo explicó que su presencia constante en Perú durante el último año influyó en su determinación. Según comentó, ese vínculo renovado con el país la llevó a tomar la decisión de instalarse nuevamente en la capital.

“Primicia, ya tanto he estado en Perú el año pasado que ya me voy a mudar del todo, que ya estoy trayendo toda mi carga de cosas… me mudo nuevamente a Lima, este año”, expresó, dejando claro que el traslado ya se encuentra en marcha.

Vania Bludau celebra su soltería y habla de nuevos comienzos

Durante la conversación, Bludau no ocultó su entusiasmo por la etapa personal que atraviesa. La modelo señaló que se siente tranquila, enfocada en sí misma y abierta a nuevas experiencias sentimentales.

“El 18 es mi aniversario de soltería oficial, un año de soltera”, comentó con una sonrisa, además de revelar que existen pretendientes y que mantiene la esperanza de que este año llegue una persona especial a su vida.

Vania Bludau descarta volver a realities y adelanta proyectos

La exchica reality también se refirió a su futuro laboral. Aunque no dio mayores detalles, dejó en claro que no planea regresar a los programas de competencia física que marcaron una etapa pasada de su carrera.

“Se vienen cositas… no estoy para romperme un hueso”, afirmó, descartando así su participación en nuevos realities y dejando entrever que apostará por otros formatos.