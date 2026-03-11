Hija de Christian Domínguez lanza emprendimiento y las exparejas de su padre sorprenden al apoyarla

Camila Domínguez, hija mayor de Christian Domínguez y Melanie Martínez, debutó como empresaria junto a su madre al lanzar en redes sociales su emprendimiento de helados artesanales.

Sin embargo, lo que más sorprendió a la jovencita fue que las exparejas de su padre, como Pamela Franco y Vania Bludau, así como personajes vinculados al cantante de cumbia, la apoyaron e hicieron que su nuevo negocio se vuelva viral en tan poco tiempo. Esto también generó la alegría de Melanie Martínez, quien no dudó en agradecerles públicamente.

Pamela Franco y Christian Cueva se unen para apoyar el negocio de Camila Domínguez

Pamela Franco fue una de las primeras en respaldar el emprendimiento de Camila Domínguez. La cumbiambera, junto a su novio Christian Cueva, compartió un video en sus redes sociales en el que incentivaron a sus seguidores a comprar los helados, destacando su sabor y el esfuerzo que le pusieron Melanie Martínez e hija.

Por esa razón, Melanie les agradeció el gesto de promocionarlos. ‘Quiero agradecerle a Christian Cueva y a Pamela Franco por el apoyo que me brindaron, haciéndole promo a mis helados’. Cabe recordar que la intérprete de ‘Cervecero’ mantuvo una relación con Domínguez entre 2019 y 2024.

Vania Bludau se sumó a que el emprendimiento de Camila Domínguez se vuelva viral

En esa línea, la exchica reality Vania Bludau, otra exnovia de Christian Domínguez, también mostró su apoyo a la joven empresaria y utilizó sus historias en Instagram para animar a sus seguidores a visitar la página del emprendimiento y hacer sus pedidos de helados.

‘Han creado unos helados artesanales buenazos de varios sabores riquísimos. Ya saben que, si quieren adquirir el suyo, los pueden pedir con ellas’, señaló Vania, quien mantuvo un romance con el músico entre 2011 y 2013.

Quien también apareció fue Leonard León, expareja de Karla Tarazona, quien se sumó a la promoción de los helados de Camila Domínguez. ‘Están totalmente recomendados. Muy rico. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Melanie’, expresó el cantante junto a su novia Olenka Cuba.