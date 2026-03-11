HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Hija de Christian Domínguez lanza emprendimiento y las exparejas de su padre sorprenden al apoyarla

Camila, hija mayor de Christian Domínguez, debutó como empresaria y no imaginó que las exnovias de su padre la apoyarían para que su emprendimiento se volviera viral.

Vania Bludau y Pamela Franco fueron exnovias de Christian Domínguez. Foto: Composición LR/Instagram.
Vania Bludau y Pamela Franco fueron exnovias de Christian Domínguez. Foto: Composición LR/Instagram.

Camila Domínguez, hija mayor de Christian Domínguez y Melanie Martínez, debutó como empresaria junto a su madre al lanzar en redes sociales su emprendimiento de helados artesanales.

Sin embargo, lo que más sorprendió a la jovencita fue que las exparejas de su padre, como Pamela Franco y Vania Bludau, así como personajes vinculados al cantante de cumbia, la apoyaron e hicieron que su nuevo negocio se vuelva viral en tan poco tiempo. Esto también generó la alegría de Melanie Martínez, quien no dudó en agradecerles públicamente.

PUEDES VER: Hija de Christian Domínguez celebra su graduación sin la presencia de su padre: así fue el emotivo momento de su ceremonia

lr.pe

Pamela Franco y Christian Cueva se unen para apoyar el negocio de Camila Domínguez

Pamela Franco fue una de las primeras en respaldar el emprendimiento de Camila Domínguez. La cumbiambera, junto a su novio Christian Cueva, compartió un video en sus redes sociales en el que incentivaron a sus seguidores a comprar los helados, destacando su sabor y el esfuerzo que le pusieron Melanie Martínez e hija.

Por esa razón, Melanie les agradeció el gesto de promocionarlos. ‘Quiero agradecerle a Christian Cueva y a Pamela Franco por el apoyo que me brindaron, haciéndole promo a mis helados’. Cabe recordar que la intérprete de ‘Cervecero’ mantuvo una relación con Domínguez entre 2019 y 2024.

PUEDES VER: Hija mayor de Christian Domínguez agradece a Pamela Franco por permitirle reencontrarse con su hermana: "Agradecida"

lr.pe

Vania Bludau se sumó a que el emprendimiento de Camila Domínguez se vuelva viral

En esa línea, la exchica reality Vania Bludau, otra exnovia de Christian Domínguez, también mostró su apoyo a la joven empresaria y utilizó sus historias en Instagram para animar a sus seguidores a visitar la página del emprendimiento y hacer sus pedidos de helados.

‘Han creado unos helados artesanales buenazos de varios sabores riquísimos. Ya saben que, si quieren adquirir el suyo, los pueden pedir con ellas’, señaló Vania, quien mantuvo un romance con el músico entre 2011 y 2013.

Quien también apareció fue Leonard León, expareja de Karla Tarazona, quien se sumó a la promoción de los helados de Camila Domínguez. ‘Están totalmente recomendados. Muy rico. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Melanie’, expresó el cantante junto a su novia Olenka Cuba.

Notas relacionadas
Karla Tarazona sorprende al revelar que Christian Domínguez quiso volver con ella tras terminar con la 'Chabelita': "Le dije un rotundo no"

Karla Tarazona sorprende al revelar que Christian Domínguez quiso volver con ella tras terminar con la 'Chabelita': "Le dije un rotundo no"

LEER MÁS
¡Adiós ‘Préndete’! Programa de Christian Domínguez y Karla Tarazona es sacado del aire y será reemplazado por proyecto de Gisela Valcárcel

¡Adiós ‘Préndete’! Programa de Christian Domínguez y Karla Tarazona es sacado del aire y será reemplazado por proyecto de Gisela Valcárcel

LEER MÁS
Christian Domínguez rompe en llanto en su mensaje de despedida por último programa de 'Préndete': "Aquí pude replantear mi vida"

Christian Domínguez rompe en llanto en su mensaje de despedida por último programa de 'Préndete': "Aquí pude replantear mi vida"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tula Rodríguez revela la enfermedad que padece su hija desde que nació y por la que tuvo que operarse: “Es súper invasiva”

Tula Rodríguez revela la enfermedad que padece su hija desde que nació y por la que tuvo que operarse: “Es súper invasiva”

LEER MÁS
Katia Condos anuncia el final de su matrimonio con Federico Salazar tras 30 años de relación: "Hemos tomado caminos separados"

Katia Condos anuncia el final de su matrimonio con Federico Salazar tras 30 años de relación: "Hemos tomado caminos separados"

LEER MÁS
Katia Condos y la vez que reveló por qué quiso separarse de Federico Salazar: “Traté de irme”

Katia Condos y la vez que reveló por qué quiso separarse de Federico Salazar: “Traté de irme”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hija de Christian Domínguez lanza emprendimiento y las exparejas de su padre sorprenden al apoyarla

MINSA ofrece despistaje de cáncer gratis en marzo 2026: ¿cómo acceder a los exámenes?

Un coloso dormido bajo el océano: el supervolcán submarino que mide casi 5.000 metros y supera 9 veces el tamaño de Lima

Espectáculos

Paolo Guerrero comparte reflexivo video tras su ruptura con Ana Paula Consorte: "Necesitamos equilibrar lo que sentimos"

Katia Condos y la vez que reveló por qué quiso separarse de Federico Salazar: “Traté de irme”

Melissa Klug pudo salir de la isla donde estaba atrapada por guerra entre Israel e Irán y cuenta cómo lo logró: “Hasta ahora no lo puedo creer”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Artista Mario Colán, líder de ‘De qué color son tus muertos’, busca ser diputado para fortalecer el sector de las artes

Juan Carlos Velasco es el nuevo ministro de Salud: José María Balcázar tomó juramento al reemplazo de Luis Quiroz

Rafael Vela: ANC del Ministerio Público lo suspende por 9 meses por declaraciones en el caso Alejandro Toledo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025